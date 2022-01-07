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John Carter: İki Dünya Arasında filmi oyuncuları kimler? John Carter: İki Dünya Arasında filmi konusu nedir?

07.01.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle izlenen film John Carter: İki Dünya Arasında bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. 2012 yapımı bir film olan John Carter: İki Dünya Arasında'nın yönetmenliğini Andrew Stanton üstleniyor. Peki John Carter: İki Dünya Arasında filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? İşte merak edilenler...

John Carter: İki Dünya Arasında filmi oyuncuları kimler? John Carter: İki Dünya Arasında filmi konusu nedir?

John Carter: İki Dünya Arasında filmi oyuncuları arasında Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton gibi isimler bulunuyor. Sevilen filmin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki John Carter: İki Dünya Arasında filmi oyuncuları kimler?

JOHN CARTER: İKİ DÜNYA ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

7 Mart 2012'de Fransa'da vizyona giren filmin oyuncuları arasında bulunan isimler şöyle:

Taylor Kitsch
Lynn Collins
Samantha Morton
James Purefoy
Willem Dafoe
Mark Strong
Ciarán Hinds
Dominic West

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JOHN CARTER: İKİ DÜNYA ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde bilinmeyen bir şekilde gözünü Mars gezegeninde açmış olan John Carter, burada kendisini gezegen sakinlerinin arasında gitgide büyümekte olan bir savaşın ortasında bulmuştur. Tarafların arasında ise Tars Tarkas ve çekici prenses Dejah Thoris de bulunmaktadır. Carter yok olmanın eşiğine gelen bu gezegende Barsoom’ın ve halkının kurtuluşunun kendi ellerinde olduğunu anlayacaktır.

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