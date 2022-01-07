John Carter: İki Dünya Arasında filmi oyuncuları kimler? John Carter: İki Dünya Arasında filmi konusu nedir?

John Carter: İki Dünya Arasında filmi oyuncuları arasında Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton gibi isimler bulunuyor. Sevilen filmin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki John Carter: İki Dünya Arasında filmi oyuncuları kimler?

JOHN CARTER: İKİ DÜNYA ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

7 Mart 2012'de Fransa'da vizyona giren filmin oyuncuları arasında bulunan isimler şöyle:

Taylor Kitsch

Lynn Collins

Samantha Morton

James Purefoy

Willem Dafoe

Mark Strong

Ciarán Hinds

Dominic West

JOHN CARTER: İKİ DÜNYA ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde bilinmeyen bir şekilde gözünü Mars gezegeninde açmış olan John Carter, burada kendisini gezegen sakinlerinin arasında gitgide büyümekte olan bir savaşın ortasında bulmuştur. Tarafların arasında ise Tars Tarkas ve çekici prenses Dejah Thoris de bulunmaktadır. Carter yok olmanın eşiğine gelen bu gezegende Barsoom’ın ve halkının kurtuluşunun kendi ellerinde olduğunu anlayacaktır.

