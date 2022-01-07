John Carter: İki Dünya Arasında filmi oyuncuları kimler? John Carter: İki Dünya Arasında filmi konusu nedir?

John Carter: İki Dünya Arasında filmi oyuncuları arasında Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton gibi isimler bulunuyor. Sevilen filmin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki John Carter: İki Dünya Arasında filmi oyuncuları kimler?
7 Mart 2012'de Fransa'da vizyona giren filmin oyuncuları arasında bulunan isimler şöyle:
Taylor Kitsch
Lynn Collins
Samantha Morton
James Purefoy
Willem Dafoe
Mark Strong
Ciarán Hinds
Dominic West
Filmde bilinmeyen bir şekilde gözünü Mars gezegeninde açmış olan John Carter, burada kendisini gezegen sakinlerinin arasında gitgide büyümekte olan bir savaşın ortasında bulmuştur. Tarafların arasında ise Tars Tarkas ve çekici prenses Dejah Thoris de bulunmaktadır. Carter yok olmanın eşiğine gelen bu gezegende Barsoom’ın ve halkının kurtuluşunun kendi ellerinde olduğunu anlayacaktır.
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