John Travolta’nın kızı kim? John Travolta’nın kızı Ella Travolta şarkıcı oldu

John Travolta’nın kızı Ella Travolta sosyal medyada babasıyla sık sık pozlarını paylaşıyor. Uzun süredir müzik konusunda kendini geliştiren 21 yaşındaki kızı Ella Travolta şarkıcı oldu ve ilk şarkısını çıkardı.

John Travolta ile 2020’de hayatını kaybeden Kelly Preston’un büyük kızı Ella Travolta, Dizzy adlı ilk şarkısını sosyal medyada yayınladı.

Ella Travolta, Instagram paylaşımında, “İlk şarkım Dizzy’yi çıkardığım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Gelmesi uzun sürdü ama ben hala kalben 14 yaşındaki tuhaf kızım ve buna bayılıyorum. Umarım siz de seversiniz” mesajını yazdı.

Ella Travolta'nın babası da kızının yeni şarkısını paylaşıp ""Ella için çok heyecanlıyım" dedi.

Ella Travolta, şarkıcı olmadan önce, oyuncu anne babanın kızı olarak, "Armut dibine düşer" sözünün bir kanıtı olarak bugüne dek filmlerde de rol aldı. 2009 yapımı İki Babalık, 2019 yapımı The Poison Rose, o filmlerden bazıları...



