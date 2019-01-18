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John Wick 3: Parabellum’un fragmanı geldi

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SİNEMA TV  | 18.01.2019 08:45 | Son Güncelleme

Sabırsızlıkla beklenen John Wick 3: Parabellum fragmanı nihayet gün yüzüne çıktı.

John Wick 3: Parabellum’un fragmanı geldi

Geçtiğimiz günlerde gelen kısa teaser’ın arkasından nihayet aksiyon serisi John Wick 3: Parabellum filminin ilk fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Filmin başrolünde her zaman olduğu gibi Keanu Reeves’i izleyeceğiz. Kadroda Reeves’e; Ian McShane, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Halle Berry, Jason Mantzoukas, Hiroyuki Sanada, Tiger Hu Chen, Yayan Ruhian ve Lance Reddick gibi isimler eşlik ediyor.

John Wick 3: Parabellum filminin konusu ise şöyle olacak: John Wick iki nedenden ötürü firaridir. Kellesi üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konulmuştur ve temel bir kuralı ihlal etmiştir; Continental Hotel'de birini öldürmüştür. Kurbanı ise açık kontratı sunan Yüksek Masa üyesidir. İşi bitmiş olması gereken John'a otelin yöneticisi Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle iletişimi kesilecektir. John'un New York City'den kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey servis endüstrisidir...

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John Wick 3: Parabellum filmi 17 Mayıs 2019'da ülkemizdeki izleyicileriyle sinemalarda buluşmak için hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
John Wick 3: Parabellum Keanu Reeves

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