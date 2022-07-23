John Wick 4 ne zaman çıkacak? John Wick 4 gösterime girdi mi? İşte konusu ve karakterleri

John Wick serisi izleyenlerin ilgiyle takip ettiği bir film serisi. Serinin son filmi John Wick 4'ün fragramanı yayınladı ve vizyon tarhi de belli oldu. Bu gelişme sonrasından sinema severler "John Wick 4 ne zaman çıkacak?", "John Wick 4 gösterime girdi mi?"

sorularına yanıt aradı. İşte John Wick 4 hakkında merak edilenler.

JOHN WİCK 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Fragmanı yayınlanan John Wick 4 yayınlanan fragmana göre 24 Mart 2023'te beyaz perdede olacak.

JOHN WİCK SERİSİ NEDİR?

John Wick, Amerikalı aksiyon filmlerinden oluşan bir film serisidir. Lionsgate tarafından dağıtılan ve ilk filmi 2014'te çıkan seri dünya çapında büyük hasılat elde etmiş ve izleyicilerin beğenisini toplamıştır.

Serinin dördüncü filminin 24 Mart 2023'te vizyona girmesi planlanmaktadır.

Chad Stahelski ve David Leitch tarafından yönetilmiş, baş rolünü Keanu Reeves'in canlandırmıştır.

Evlendiği için emekliye ayrılan bir tetikçinin, antika arabasının çalınması ve ölen karısından hediye olarak kendisine bırakılan köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan senaryoyu işlemektedir.

JOHN WİCK KONUSU NEDİR?

Emekli bir tetikçi olan John Wick, çok sevdiği eşini kaybetmiştir. John Wick için hayatın tek anlamı karısından geriye kalan köpeğidir. Bir gün Rus mafya prensi Iosef Tasarov ve adamları evine girer ve 1969 model Mustang'ını çalıp, köpeğini öldürürler. İntikam ateşiyle eski hayatına geri döner ve düşmanlarıyla amansız bir mücadeleye başlar.

JOHN WİCK KARAKTERLERİ KİMDİR?

John Wick - Keanu Reeves

Winston - Ian McShane

Charon - Lance Reddick

Helen Wick - Bridget Moynahan

Aurelio - John Leguizamo

Viggo Tarasov - Michael Nyqvist

Iosef Tarasov - Alfie Allen

Ms. Perkins - Adrianne Palicki

Avi - Dean Winters

Marcus - Willem Dafoe

Jimmy - Thomas Sadoski

Charlie - David Patrick Kelly

Doktor/The Doctor - Randall Duk Kim

JOHN WİCK SERİLERİ NE ZAMAN ÇIKTI?

1) John Wick 24 Ekim 2014

2) John Wick 2 10 Şubat 2017

3) John Wick 3 - Parabellum 17 Mayıs 2019

4) John Wick 4 24 Mart 2023

