John Wick 4 ne zaman çıkacak? John Wick 4 gösterime girdi mi? İşte konusu ve karakterleri

John Wick serisi izleyenlerin ilgiyle takip ettiği bir film serisi. Serinin son filmi John Wick 4'ün fragramanı yayınladı ve vizyon tarhi de belli oldu. Bu gelişme sonrasından sinema severler "John Wick 4 ne zaman çıkacak?", "John Wick 4 gösterime girdi mi?"
sorularına yanıt aradı. İşte John Wick 4 hakkında merak edilenler.
Fragmanı yayınlanan John Wick 4 yayınlanan fragmana göre 24 Mart 2023'te beyaz perdede olacak.
John Wick, Amerikalı aksiyon filmlerinden oluşan bir film serisidir. Lionsgate tarafından dağıtılan ve ilk filmi 2014'te çıkan seri dünya çapında büyük hasılat elde etmiş ve izleyicilerin beğenisini toplamıştır.
Serinin dördüncü filminin 24 Mart 2023'te vizyona girmesi planlanmaktadır.
Chad Stahelski ve David Leitch tarafından yönetilmiş, baş rolünü Keanu Reeves'in canlandırmıştır.
Evlendiği için emekliye ayrılan bir tetikçinin, antika arabasının çalınması ve ölen karısından hediye olarak kendisine bırakılan köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan senaryoyu işlemektedir.
Emekli bir tetikçi olan John Wick, çok sevdiği eşini kaybetmiştir. John Wick için hayatın tek anlamı karısından geriye kalan köpeğidir. Bir gün Rus mafya prensi Iosef Tasarov ve adamları evine girer ve 1969 model Mustang'ını çalıp, köpeğini öldürürler. İntikam ateşiyle eski hayatına geri döner ve düşmanlarıyla amansız bir mücadeleye başlar.
John Wick - Keanu Reeves
Winston - Ian McShane
Charon - Lance Reddick
Helen Wick - Bridget Moynahan
Aurelio - John Leguizamo
Viggo Tarasov - Michael Nyqvist
Iosef Tarasov - Alfie Allen
Ms. Perkins - Adrianne Palicki
Avi - Dean Winters
Marcus - Willem Dafoe
Jimmy - Thomas Sadoski
Charlie - David Patrick Kelly
Doktor/The Doctor - Randall Duk Kim
1) John Wick 24 Ekim 2014
2) John Wick 2 10 Şubat 2017
3) John Wick 3 - Parabellum 17 Mayıs 2019
4) John Wick 4 24 Mart 2023
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