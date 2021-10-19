John Wick dizisi The Continental’ın başrolü Mel Gibson’a emanet

Keanu Reeves'in başrolünü üstlendiği John Wick filmlerinin öncesinde olanları konu alacak The Continental dizisinin kadro çalışmaları hızlandı. Deadline'ın haberine göre usta aktör Mel Gibson, dizinin kadrosuna dahil oldu.

Suikastçılar için güvenli bir liman olan “The Continental” otelinin genç sahibinin gözünden anlatılacak dizide Gibson, “Cormac” isimli bir karakteri canlandıracak.

Otelin genç sahibi Winston Scott’u kimin oynayacağı belli değil. Film serisinde Scott’u Ian McShane canlandırmıştı.

İlk üç filmiyle gişede yaklaşık 600 milyon dolar gelir elde eden John Wick'in 4. filminin 27 Mayıs 2022'de vizyona gelmesi bekleniyor.



