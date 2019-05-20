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John Wick Endgame'i tahtından etti!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 20.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

Marvel'ın haftalardır gündemden inmeyen filmi Endgame, Kuzey Amerika'da hüsrana uğradı.

John Wick Endgame'i tahtından etti!

Keanu Reeves'in başrolünü oynadığı ve hayranları tarafından uzun süredir beklenen John Wick filmi 15 Mayıs tarihinde vizyona girdi. John Wick'in en yeni çıkan ve John Wick serisini final filmi olan Chapter 3 – Parabellum, Avengers: Endgame'in Kuzey Amerika'daki gişe değerlerini yerle bir etti.

Açılışıyla 57 milyon dolar gişe yapan John Wick 3: Parabellum'un yanında Avengers: Endgame ise ancak 27 milyon dolar gişe yapabildi. Bunun yanında Avengers: Endgame, hasılatını 769 milyon dolara çıkarttı. 700 milyon dolar barajını aşan Marvel yapımı film, Star Wars: The Force Awakens'ın 2015 yılındaki rekorunu geçmek için çabalıyor.

Marvel hayranları ve sinema sektörü tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Avengers: Endgame'in, John Wick'in çıkışı ve hayranların sinemalara akın etmesi sebebiyle geride kalmış olabileceği düşünülüyor. ABD merkezli Marvel Comics'in başyapıtının ilerleyen günlerde tekrar liderlik koltuğuna oturması da bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
John Wick film sinema John Wick Chapter 3 – Parabellum

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