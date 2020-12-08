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Johnny Depp ile Keira Knightley’nin öpüşme çıkmazı: Biri 'memnunum' dedi ama diğeri çok rahatsız olmuş

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 08.12.2020 07:22 | Son Güncelleme:
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Johnny Depp ile Keira Knightley’nin öpüşme çıkmazı: Biri 'memnunum' dedi ama diğeri çok rahatsız olmuş

Karayip Korsanları serisinin başrol oyuncuları Johnny Depp ile Keira Knightley filmin bir sahnesinde öpüşmüş, bu sahne hayranları tarafından günlerce konuşulmuştu. Karayip Korsanları çekimlerinde Johnny Depp, Keira Knightley'i öpmekten rahatsız olmuş.

Johnny Depp, Karayip Korsanları serisindeki rol arkadaşı Keira Knightley’i öptüğünden ötürü rahatsızlığını dile getirdi.

Karayip Korsanları setinde Kaptan Jack Sparrow’u canlandıran Johnny Depp, Keira Knightley’nin canlandırdığı Elizabeth Swann karakterini öperken utanmış.

Johnny Depp kısa süre önce The Sun gazetesine kendisini "eşini döven biri" diye niteleyen haberden ötürü iftira davası açmış ve Londra’da görülen davayı kaybetmişti. Davada hem Depp’in eski eşi Amber Heard’ün hem de Depp’in ifadeleri dinlenmişti.

Pek çok kişi kaybettiği davanın ardından Depp’in kariyerinin ciddi biçimde etkileneceğini düşünse de uzun vadede bunu toparlayabileceğini düşünenler de mevcut.

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'JOHNNY DEPP DAHA İYİ'

Somag News’un haberine göre daha önce verdiği bir röportajda Depp, Knightley’le öpüştüğü sahneyi şu ifadeleri kullanarak anlattı:

"Romantik olarak çıkmadığınız birini öpmek tuhaf. Genel olarak öpücükler her zaman tuhaftır özellikle de Keira ve ben böyle bir durumda hiç birlikte olmadığımız için. Birbirimizi birkaç yıldır tanıyorduk ve aniden 'Buna hazır mısın?' demek zorunda kaldık."

Keira Knightley’nin karakteri Elizabeth, Orlando Bloom’un canlandırdığı Will Turner’la da öpüşmüştü. Her ikisini de kıyaslayan Knightley, Depp’in bu konuda Bloom’dan daha iyi olduğunu söylemişti.

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