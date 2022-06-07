Johnny Depp'in avukatı Camille Vasquez'in kısmeti açıldı! Teklif yağıyor

Johnny Depp ve Amber Heard'ün haftalar süren davası son buldu. Depp davayı kazanınca avukatı Camille Vasquez de gündeme geldi. Öyle ki Depp ile hukuk ekibinde yer alan avukatı Camille Vasquez'in aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Kolombiyalı bir ailenin kızı olan ve ABD'de doğup, büyüyen 37 yaşındaki Vasquez, daha önce sadece duruşmalardaki tavırları ve cesur sorularıyla dikkat çekiyordu. Mesleğinde gayet iddialı olduğu bilinen Camille Vasquez davayı kazandıktan sonra kısmeti açıldı.

Johnny Depp'in avukatı Camille Vasquez dava sonuçlandıktan sonra önde gelen birçok hukuk firmasından ve Hollywood ağlarından teklif aldı.

Camille Vasquez şimdi gelen teklifleri gözden geçiriyor. Camille Vasquez şu an çalıştığı firmada da yıldız olarak anılıyor ve ortaklık için de iddialar bulunuyor.

