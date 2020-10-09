Johnny Depp’in başrolünü üstlendiği Minamata filminden fragman yayınlandı

Son yıllarda olaylı özel hayatıyla gündemden düşmeyen Johnny Depp, işine dört kolla sarılmış durumda. Başrolünü üstlendiği Minamata filminden yeni fragman görücüye çıktı. Film, dünya prömiyerini bu yılın başında 70. Berlin Film Festivali‘nde gerçekleştirmişti. Depp filmde, Japonya’daki kimyasal atık skandalını gün yüzüne çıkarmaya çalışan savaş fotoğrafçısı W. Eugene Smith’e hayat veriyor.

W. Eugene Smith’in eşi olan Aileen Mioko’nun kitabından uyarlanan filmin senaryosunu David Kessler kaleme aldı. Filmin yönetmen koltuğunda ise 2014 yılında Lullaby ile ilk uzun metrajlısına imza atan Andrew Levitas oturuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Johnny Depp’e Battle Royale ile tanınan Minami Hinase, usta oyuncu Bill Nighy, The Twilight Samurai ve Westworld gibi yapımlarla tanınan Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Katherine Jenkins ve Jun Kunimura eşlik ediyor.

Pandemi nedeniyle vizyona geç girecek olan filmde Johnny Depp’in performansı eleştirmenler tarafından övgü toplamıştı. Minimata, bu yılın sonbahar ayları yerine 2021’in ilk aylarında gösterime girecek. Yeni vizyon tarihinin belirlenmesi ile birlikte film için tanıtım çalışmalarına yeniden başlayan ONE Media, filmden ilk fragmanı yayınladı.