Johnny Depp'in bu filmlerine bayılacaksınız! Birçok kişinin hala izlemediği o filmler...

Tam adı John Christopher Depp olan sanatçı, aktörlüğü ile tanınsa da müzisyen ve yapımcı unvanlarına da sahip. 57 yaşına ayak basan Johnny Depp, kariyerinde 10 defa Altın Küre Ödülü'ne aday gösterilme başarısına sahip. Genç yaşlarında başladığı aktörlük kariyerinde zirveyi gördü ve filmleri dünya genelinde rekor izlenme sayılarına ulaştı. Eğer henüz Johnny Depp filmlerini izlemediyseniz bu iyi oyunculuk performanslarını seyretmeye en sevilen filmlerini izleyerek başlayabilirsiniz.

EN ÇOK SEVİLEN JOHNNY DEPP FİLMLERİ

50'den fazla filmde rol alan başarılı aktörün birçok filmi hafızalara kazınacak düzeyde sevildi. 1980'lerden 2020'lere dayanan filmografisindeki yapımları, sinemayı az takip eden birisi olsanız dahi, en az bir defa duymuş olma ihtimaliniz yüksek.

ELM SOKAĞI KABUSU

Gerilim unsurlarını çokça barındıran bu film Johnny Depp'in ilk filmi olma özelliği taşıyor. Bir mahalledeki gençlerin tuhaf denebilecek şekilde ölmeye başlamaları ile hareketlenen film, 1984 yılında vizyona girmesine rağmen halen sevilerek izleniyor.