Johnny Depp'in bu filmlerine bayılacaksınız! Birçok kişinin hala izlemediği o filmler...

Tam adı John Christopher Depp olan sanatçı, aktörlüğü ile tanınsa da müzisyen ve yapımcı unvanlarına da sahip. 57 yaşına ayak basan Johnny Depp, kariyerinde 10 defa Altın Küre Ödülü'ne aday gösterilme başarısına sahip. Genç yaşlarında başladığı aktörlük kariyerinde zirveyi gördü ve filmleri dünya genelinde rekor izlenme sayılarına ulaştı. Eğer henüz Johnny Depp filmlerini izlemediyseniz bu iyi oyunculuk performanslarını seyretmeye en sevilen filmlerini izleyerek başlayabilirsiniz.
EN ÇOK SEVİLEN JOHNNY DEPP FİLMLERİ
50'den fazla filmde rol alan başarılı aktörün birçok filmi hafızalara kazınacak düzeyde sevildi. 1980'lerden 2020'lere dayanan filmografisindeki yapımları, sinemayı az takip eden birisi olsanız dahi, en az bir defa duymuş olma ihtimaliniz yüksek.
ELM SOKAĞI KABUSU
Gerilim unsurlarını çokça barındıran bu film Johnny Depp'in ilk filmi olma özelliği taşıyor. Bir mahalledeki gençlerin tuhaf denebilecek şekilde ölmeye başlamaları ile hareketlenen film, 1984 yılında vizyona girmesine rağmen halen sevilerek izleniyor.
KARAYİP KORSANLARI: SİYAH İNCİ
Bu film, hafızalarda yerini koruyan ve en popüler film karakterlerinden olan Jack Sparrow ile tanıştığımız Karayip Korsanları serisinin ilk filmi. Geniş kitleler tarafından takdire layık görülen film serisinde Jack Sparrow karakterini canlandıran Johnny Depp, korsanın yaşadığı maceraları çok başarılı bir şekilde beyaz perdeye aktarıyor.
CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI
Sıra dışı bir karakter olan Willy Wonka, sahibi olduğu çikolata fabrikasını birine devretmek ister. Seçeceği kişiyi belirlemek için beş çocuk arasında bir yarışma düzenler. Önce onları eğitecek ve devamında birini seçecektir. Beş çocuktan birisi olan Charlie, hayal dünyası ile Willy Wonka'nın ilgisini çeker. Johnny Depp'in rol aldığı film, hala birçok kişi tarafından çok seviliyor.
EDWARD MAKASELLER
Bir mucit, Edward Scissorhand'i yaratmış ancak tam olarak hazır hale getiremeden ölmüştür. Makaseller ile yaşam sürmek zorunda kalan genç, Peg Boggs'ın evine geçtikten sonra daha fazla sosyalleşmeye başlar. Defalarca izlense de bıktırmayan bu film, hüzünlü ve sürprizler ile dolu birçok sahneye sahip. Yönetmen koltuğunda Tim Burton'ın oturduğu film, komik ve duygusal bir Frankenstein hikayesi.
EVRİM
Will Caster birçok buluşu gerçekleştirerek teknoloji alanında önemli gelişmelerin önünü açmıştır. Bu başarılı çalışmaları radikal gruplar tarafından protesto edilmiş ve terörist bir grup tarafından saldırıya kurban edilmiştir. Kendisi gibi bilim insanı olan eşi tarafından Caster'ın beyni bir bilgisayara aktarılmıştır. Ve bu bilgisayar sayesinde iletişime geçebilir.
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