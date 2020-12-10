Johnny Depp’in düşüşü sürüyor! Bir projeyi daha kaybetti

Johnny Depp, Karayip Korsanları ve Fantastik Canavarlar serisinden sonra şimdi de dev bütçeli bir diziden kovuldu.

The Sun gazetesine kendisine "karısını döven" dediği için açtığı davayı kaybeden Depp, devamında Fantastic Beats serisindeki rolünden olmuştu. Warner Bros.'un isteği üzerine seriden ayrılan aktör, yine de 16 milyon civarındaki ücretini aldı. Öte yandan Depp, verilen mahkeme kararına itiraz etmeye de hazırlanıyor.

JOHNNY DEPP’Lİ HOUDİNİ PROJESİ RAFA KALKTI

Ancak The Hollywood Reporter'ın yayınladığı Johnny Depp makalesine göre oyuncu, usta sihirbaz Houdini'yi canlandıracağı yeni dizi projesini de kaybetti. Depp, dizide Karayip Korsanları serisinde birlikte çalıştığı yapımcı Jerry Bruckheimer'la yeniden çalışacaktı. Ancak içine girdiği hukuk karmaşası nedeniyle proje en azından şimdilik rafa kalktı.

Johnny Depp'in Fantastic Beasts serisindeki rolünü Mads Mikkelsen canlandıracak. Film 2022'nin yazında vizyona girecek.



