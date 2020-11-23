Johnny Depp'in en unutulmaz 6 filmi! Tekrar tekrar izlenmeyi hak ediyorlar

Hollywood efsanesi Johnny Depp deyince akıllara ilk olarak Jack Sparrow karakteri geliyor. Sinema camiasının 'Bin bir surat' ismiyle bilinen yıldızı, aslında birçok filmde yeteneğini gözler önüne seriyor. İzlerken keyif alacağınız Johnny Depp filmlerini sizler için bir araya getirdik, buyursunlar.
'Dünyanın en kötü yönetmeni' olarak bilinen Ed Wood'un hayatından kesitlerin yer aldığı filmde Johnny Depp karşımıza çıkıyor. Depp'in başarılı oyunculuğu ile şenlenen 95 yapımı bu filmli mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz.
Filmde Axel karakterini canlandıran Johnny Depp, seyirciden tam not alacak bir performans sergiliyor. Filmin hem konusu hem de oyuncuları muazzam. Hal böyle olunca 140 dakikalık yapım, soluksuz izleniyor.
Johnny Depp'in ilk filmi Elm Sokağı Kabusu, gerilim unsurlarını içinde barındırıyor. Mahalledeki gençlerin tuhaf bir şekilde ölmelerini konu alan film, 1984 yapımı olmasına rağmen hala severek izleniyor.
Gotik bir atmosfere sahip olan filmin temasını sosyolojik kavramlar olan, öteki ve yabancılaşma oluşturuyor. Filmde Edward adlı karakterin üzerinden toplumun kendilerine benzemeyen kişilere karşı ön yargıları eleştiriliyor.
Evrim, Wally Pfister'in ilk yönetmenlik denemesi olan ve senaryosu Jack Paglen tarafından yazılan, 2014 yapımı bilimkurgu aksiyon gerilim türündeki bir filmdir. Başrolünde Johnny Depp oynamaktadır. Bilimkurgu filmlerini seviyorsanız, Evrim filmini kesinlikle atlamamalısınız.
En popüler Johnny Depp filmi Karayip Korsanları serisinin ilk filmi Siyah İnci... Birçok kişi tarafından keyifle izlenen Karayip Korsanları, Jack Sparrow'un yaşadığı maceraları başarılı bir şekilde beyaz perdeye aktarıyor.
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