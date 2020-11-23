Johnny Depp'in en unutulmaz 6 filmi! Tekrar tekrar izlenmeyi hak ediyorlar

Hollywood efsanesi Johnny Depp deyince akıllara ilk olarak Jack Sparrow karakteri geliyor. Sinema camiasının 'Bin bir surat' ismiyle bilinen yıldızı, aslında birçok filmde yeteneğini gözler önüne seriyor. İzlerken keyif alacağınız Johnny Depp filmlerini sizler için bir araya getirdik, buyursunlar.

EN SEVİLEN JOHNNY DEPP FİLMLERİ

ED WOOD

'Dünyanın en kötü yönetmeni' olarak bilinen Ed Wood'un hayatından kesitlerin yer aldığı filmde Johnny Depp karşımıza çıkıyor. Depp'in başarılı oyunculuğu ile şenlenen 95 yapımı bu filmli mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz.

ARİZONA RÜYASI

Filmde Axel karakterini canlandıran Johnny Depp, seyirciden tam not alacak bir performans sergiliyor. Filmin hem konusu hem de oyuncuları muazzam. Hal böyle olunca 140 dakikalık yapım, soluksuz izleniyor.

ELM SOKAĞI KABUSU

Johnny Depp'in ilk filmi Elm Sokağı Kabusu, gerilim unsurlarını içinde barındırıyor. Mahalledeki gençlerin tuhaf bir şekilde ölmelerini konu alan film, 1984 yapımı olmasına rağmen hala severek izleniyor.

MAKAS ELLER

Gotik bir atmosfere sahip olan filmin temasını sosyolojik kavramlar olan, öteki ve yabancılaşma oluşturuyor. Filmde Edward adlı karakterin üzerinden toplumun kendilerine benzemeyen kişilere karşı ön yargıları eleştiriliyor.