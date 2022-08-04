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Johnny Depp’in eski sevgilisi Ellen Barkin’in ifadesi şoke etti! "İlk kez seks yaptığımızda..."

04.08.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki davanın yankıları sürüyor. Dava sonrası dosyalar açıldı ve Depp'in yıllar önceki sevgilisi Ellen Barkin'in ifadelerinin tamamı basına yansıdı. 1990’larda Depp ile cinsel bir ilişkisi olan Barkin’in ifadesine göre; çift ilk kez seks yaptığında Depp, ona bir tür sakinleştirici ilaç olan vermiş. İşte Johnny Depp hakkındaki şoke eden iddiaların detayları...

Johnny Depp’in eski sevgilisi Ellen Barkin’in ifadesi şoke etti! "İlk kez seks yaptığımızda..."

Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki davayı kazanan taraf Depp oldu olmasına davanın yankıları da sürmeye devam ediyor. Dava sonrası mühürlü belgeler açıldı ve dünya basını Depp hakkında ortaya çıkan iddialara sayfalarında yer verdi. Son alarak Depp’in eski sevgilisi Ellen Barkin'in ifadesi ortaya çıktı.

Barkin, Depp’in etrafında daima bir şiddet havası olduğunu belirtirken ünlü oyuncu ile yaşadığı bir anıyı da anlattı. 1990’larda Depp ile cinsel bir ilişkisi olan Barkin, aktörün çoğu istismarcı gibi inanılmaz derecede çekici olduğuna da ifadesinde yer verdi.

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SAKİNLEŞTİRİCİ İLAÇ VERMİŞ

Barkin’in ifadesine göre; çift ilk kez seks yaptığında Depp, ona bir tür sakinleştirici ilaç olan Quaalude vermiş. Oyuncu, video ifadesinde Depp’in farklı kişilik özelliklerine de değindi. Depp’in kendisinden aşağı olduğunu düşündüğü insanlara tepeden baktığını ve bir zamanlar asistanına “domuz” dediğini söyledi.

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Barkin ifade verirken Depp ile ilişkisini de platoniklikten geçen romantik bir ilişki olarak tanımladıktan sonra, sadece cinsel bir ilişki olarak değiştirilmesini istedi.

Ekran Alıntısı

Barkin, Depp’in çok fazla içtiğini “Çoğu zaman sarhoştu” diyerek belirtiyor. Oyuncu ayrıca ilişkileri sırasında Depp’in çok kıskanç olduğunu söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp
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