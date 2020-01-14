Jojo Rabbit konusu, Jojo Rabbit oyuncu kadrosu… Jojo Rabbit ne zaman vizyona girecek? Jojo Rabbit (Tavşan Jojo) fragmanı

Thor: Ragnarok filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Taika Waititi, hem yönetmenliğini hem de başrollerinden birini üstlendiği Jojo Rabbit (Tavşan Jojo), 31 Ocak tarihinde ülkemizdeki izleyicileriyle buluşacak. En İyi Film ödülü de dahil olmak üzere 6 dalda Oscar ödülü için yarışan film şimdiye kadar gösterildiği festivallerden tam puan almayı başaran bir film oldu. Jojo Rabbit filminde Adolf Hitler’i canlandıran yönetmen Taika Waititi, Hitler’i canlandırırken utandığını belirtti. Jojo Rabbit, Toronto Film Festivali’nde İzleyici Ödülü’ne layık görülmüştü.

JOJO RABBIT (TAVŞAN JOJO) KONUSU

Hitler'in ordusunda yer alan Jojo Betzler adındaki bir çocuk, annesinin evlerinde Yahudi bir kızı gizlice misafir ettiğini öğrenir. Kız, evlerinin çatı katında kalıyordur. Tabii bu durum en yakın sırdaşı hayali arkadaşı Adolf Hitler olan Jojo'nun kafasında büyük bir karmaşaya yol açacaktır. Hayali arkadaşı olan Hitler, hiç de orijinalindeki gibi değildir. Jojo'nun bu korkunç ırkçılığa karşı gelmek için mücadele etmesi gerekmektedir.

JOJO RABBIT (TAVŞAN JOJO) OYUNCULARI

Roman Griffin Davis, Thomasin Harcourt Mckenzie, Scarlett Johansson, Taika Waititi, Rebel Wilson, Sam Rockwell

JOJO RABBIT FRAGMANI

Jojo Rabbit (Tavşan Jojo), 31 Ocak 2020'de ülkemizdeki izleyicilerinin karşısına çıkacak.



