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Joker’den iddialı fragman

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SİNEMA TV  | 29.08.2019 11:55 | Son Güncelleme

Joaquin Phoenix’li Joker filminden vizyon öncesi son fragman yayınlandı.

Joker’den iddialı fragman

Büyük bir heyecanla beklenen Joker filminden, vizyona girmesine az bir süre kala yeni bir fragman yayınladı. Prömiyerini 76. Venedik Film Festivali‘nde yapacak olan filmin fragmanı, başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’in bu seneki ödüllerin favori adayı olacağının ilk sinyallerini verir cinsten.

Film, Batman’in azılı düşmanı Joker’in orijinal hikayesine odaklanıyor. Yayınlanan yeni fragmanda yine filmin ürkütücü ve rahatsız edici atmosferi ön plana çıkıyor. 18 yaş sınırıyla vizyona girecek olan filmde, çizgi roman sinemasının alışılagelmiş canlı renklerine yer verilmiyor ve tek bir karaktere ve onun değişimine odaklanıyor.

The Hangover ve War Dogs filmleriyle tanıdığımız Todd Phillips’in yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Phoenix’e Oscar ödüllü Robert De Niro, Marc Maron, Zazie Beetz, Frances Conroy, Douglas Hodge ve Brett Cullen gibi isimler eşlik edecek.

Joker filmi, 4 Ekim 2019 tarihinde dünyayla aynı anda Türkiye’de de vizyona girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Joaquin Phoenix Joker Robert De Niro

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