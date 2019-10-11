'Joker' filminden sonra porno aramalarında tuhaf dalgalanma!

Yılın en çok konuşulan filmi Joker'in, içerdiği şiddet sahneleri yüzünden izleyiciler üzerinde kötü etki yaratabileceği endişeleri tartışılırken şimdi de beklenmedik bir alanda etkisi olduğu ortaya çıktı. Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan’la ödüllendirilen yapım, vizyona girdikten çok kısa bir süre sonra Pornhub'da “Joker” aramalarının tavan yaptığı ortaya çıktı.

Film vizyona girdikten sonra erotik video yayınlayan internet sitelerinin çoğunda palyaço temalı seks videoları aramalarında rekor artışlar gözlemlendi.

Hatta bazı cinsel içerikli sitelerde kullanıcılar kelimeyi yanlış arattıkları için “Jocker” aramasını en üst sıralara taşıdı. Verilen istatistiklere göre, yalnızca 4 günde “Joker” içeren aramaların 291 binden 741 bine ulaştığı görüldü.

Palyaço temalı seks videolarında benzer bir artış geçtiğimiz yıllarda da yaşanmıştı. Joker’i Jared Leto’nun canlandırdığı, 2016 yılında vizyona giren "Suicide Squad" (Gerçek Kötüler) filminden sonra porno film sitelerinde Harley Quinn aramaları tavan yapmıştı. Ayrıca PornHub’da en çok arama yapılan film ve oyun karakteri unvanı, 10 milyon arama ile Margot Robbie’de.



