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Joker şimdilik rafa kalktı! Tarihi figürü canlandıracak

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Joker filmindeki performansıyla büyüleyen Joaquin Phoenix, yeni filminde tarihi figür Napolyon'u canlandıracak.

Joker şimdilik rafa kalktı! Tarihi figürü canlandıracak

Herkes Joaquin Phoenix’in Joker 2 filmi için kamera karşısına geçmesini beklerken, yeni bir haber geldi. Oscar ödüllü aktör tarihi figür Napolyon'u canlandıracak. Filmin yönetmen koltuğunda ise daha önce unutulmaz yapım Gladyatörde birlikte çalıştıkları Ridley Scott oturacak. Böylelikle The Last Duel filmini çekmeyi bitiren Ridley Scott'ın yeni film projesi de belli oldu. Ünlü yapımcı ve yönetmen, 20th Century Studios'un yapımını üstlendiği "Kitbag" filmini yönetecek. Senaryoyu David Scarpa kaleme alacak.

Kitbag'de Napolyon'a orijinal ve kişisel bir bakış atılacak. Gücü elde edişi, karısıyla olan değişken ilişkisi, sevgilisi Josephine'le arasında olanlar, Napolyon'un ünlü savaşları, stratejik zekası ve olağanüstü liderliği filmde kendine yer bulacak.

Ancak Ridley Scott ilk olarak başrollerinde Lady Gaga, Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver ved Jared Leto'nun yer aldığı "Gucci" filmini çekecek. Filmin çekimleri mart ayında İtalya'da başlayacak. Kitbag bu filmden sonra çekilecek.

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