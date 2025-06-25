SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Jonathan David ve Jadon Sancho için Juventus imzaya yakın! Fenerbahçe'de taraftar Damien Comolli'ye tepkili...

Fenerbahçe'de forvet ve kanat transferleri için öne çıkan adaylar arasında bulunan Jonathan David ile Jadon Sancho yer alıyor. Sarı-lacivertliler her iki futbolcu için görüşmelerine devam ederken, İtalyan devi Juventus da Sancho ve David için nabız yokluyor.

Jonathan David ve Jadon Sancho için Juventus imzaya yakın! Fenerbahçe'de taraftar Damien Comolli'ye tepkili...
Burak Kavuncu

Transfer döneminin sessiz takımlarından Fenerbahçe, Jadon Sancho ve Jonathan David için hareketli günler geçiriyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun talebi üzerine her iki oyuncuyla da ilgilenen sarı lacivertliler, Jadon Sancho için kulübü Manchester United ile bonservis pazarlığı yaparken, Jonathan David için menajeri ile imza parası için görüşmelerde bulunuyor. Öte yandan Manchester United ile görüşmelere başlayan Juventus’un Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli ekibin listesinde yer alan Jadon Sancho ve Jonathan David için harekete geçti.

SANCHO İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

jadon-sancho-fenerbahceye-gelecek-mi-jadon-sancho-istatistikleri-maasi-ve-piyasa-degeri-17505850514037

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’a dayandırılan habere göre, Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli hem Sancho hem de Jonathan David transfer süreçlerinde aktif rol oynuyor. Comolli, Jadon Sancho için M.United’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Sancho'yla ayrıca Fenerbahçe, Napoli ve Suudi Arabistan ekipleri ilgileniyor.

KANADALI GOLCÜ İLE ANLAŞMAK ÜZERELER!

117024

Corriere della Sport'ta çıkan habere göre Jonathan David için Juventus görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan ekibi Kanadalı golcüye 6 milyon euro maaş ve 15 milyon euro imza parası teklif etti. Oyuncu tarafının teklife sıcak olduğu ve yakın zamanda teklife olumlu dönüş sağlayacakları öğrenildi.

ESKİ DOST DÜŞMAN OLDU...

fenerbahceye-comolli-darbesi-gorusmeler-basliyor-l8tu

Transfer etmek istediği futbolcular ile görüşmeleri sırasında devamlı Comolli ile karşı karşıya kalan Fenerbahçe yönetimi bu durumdan rahatsız oldu. Sarı lacivertli taraftarlar eski sportif direktör Damien Comolli’ye sosyal medyada yoğun tepki gösterdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jorge Jesus her an imzalayabilir...Jorge Jesus her an imzalayabilir...
Fenerbahçe'den sambacı yıldız için atak...Fenerbahçe'den sambacı yıldız için atak...
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Manchester United Juventus Damien Comolli son dakika fenerbahçe lille transfer dönemi transfer haberleri Jonathan David Jadon Sancho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama

Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama

Hamile olduğunu söyleyince istifaya zorlandı! Yöneticiden çirkin mesaj

Hamile olduğunu söyleyince istifaya zorlandı! Yöneticiden çirkin mesaj

Fenerbahçe'den sambacı yıldız için atak...

Fenerbahçe'den sambacı yıldız için atak...

Ünlü futbolcu Osayi’nin başına neler geldi neler! Gece kulübünde tanıştı, evine çağırdı... Soluğu karakolda aldı

Ünlü futbolcu Osayi’nin başına neler geldi neler! Gece kulübünde tanıştı, evine çağırdı... Soluğu karakolda aldı

Jorge Jesus her an imzalayabilir...

Jorge Jesus her an imzalayabilir...

İspanyol yıldız İtalya'nın yolunu tutuyor...

İspanyol yıldız İtalya'nın yolunu tutuyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.