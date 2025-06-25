Jonathan David ve Jadon Sancho için Juventus imzaya yakın! Fenerbahçe'de taraftar Damien Comolli'ye tepkili...

Transfer döneminin sessiz takımlarından Fenerbahçe, Jadon Sancho ve Jonathan David için hareketli günler geçiriyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun talebi üzerine her iki oyuncuyla da ilgilenen sarı lacivertliler, Jadon Sancho için kulübü Manchester United ile bonservis pazarlığı yaparken, Jonathan David için menajeri ile imza parası için görüşmelerde bulunuyor. Öte yandan Manchester United ile görüşmelere başlayan Juventus’un Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli ekibin listesinde yer alan Jadon Sancho ve Jonathan David için harekete geçti.

SANCHO İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’a dayandırılan habere göre, Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli hem Sancho hem de Jonathan David transfer süreçlerinde aktif rol oynuyor. Comolli, Jadon Sancho için M.United’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Sancho'yla ayrıca Fenerbahçe, Napoli ve Suudi Arabistan ekipleri ilgileniyor.

KANADALI GOLCÜ İLE ANLAŞMAK ÜZERELER!

Corriere della Sport'ta çıkan habere göre Jonathan David için Juventus görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan ekibi Kanadalı golcüye 6 milyon euro maaş ve 15 milyon euro imza parası teklif etti. Oyuncu tarafının teklife sıcak olduğu ve yakın zamanda teklife olumlu dönüş sağlayacakları öğrenildi.

ESKİ DOST DÜŞMAN OLDU...

Transfer etmek istediği futbolcular ile görüşmeleri sırasında devamlı Comolli ile karşı karşıya kalan Fenerbahçe yönetimi bu durumdan rahatsız oldu. Sarı lacivertli taraftarlar eski sportif direktör Damien Comolli’ye sosyal medyada yoğun tepki gösterdi.