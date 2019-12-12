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Jordyn Woods Tristan Thompson ile cinsel ilişkiye girmediğini kanıtlamak için...

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Bir zamanlar Kylie Jenner'ın en yakın dostu olan Jordyn Woods, Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson ile birlikte olduğu iddiasıyla aile tarafından dışlanmıştı. Jordyn yalan makinesine bağlandı ve herkesin merak ettiği o soruyu cevapladı.

Yaklaşık bir yıl önce Kylie Jenner’ın en yakın arkadaşı olan Jordyn Woods’un, Khloe Kardashian’ın sevgilisi ve çocuğunun babası Tristan Thompson ile birikte olduğu iddiası gündeme gelmişti.

Kylie ile birlikte yaşayan Jordyn, iddialardan sonra Kardashian ve Jenner aileleri tarafından dışlandı. Hatta Kylie ile birlikte aynı evde kalan Jordyn, evi terk etti.

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Aradan geçen bu süre zarfında pek çok kez açıklama yapan Woods, Tristan ile yatmadığına kimseyi ikna edemedi. O da çareyi yalan makinesine bağlanmakta buldu.

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Red Table Talk programında yakında yayınlanacak olan bölümde, Jordyn’in yalan makinesine bağlandığı o anlar yayınlanacak. Yayınlanan fragmanda Woods’a, “Tristan ile hiç cinsel ilişkiye girdin mi sorusu yöneltiliyor. Jordyn ‘Hayır’ diyor.

İki saat süren bir süreçten sonra makine Jordyn’in yalan söylemediğini ortaya çıkarıyor.

Bakalım bu cevaptan sonra aile ile arasını tekrar düzeltebilecek mi? (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian Tristan Thompson Jordyn Woods

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Benimle yattın mı ? No :)) evet doğru söylüyor .
arkadaşlar yahu buna çocuk bile inanmaz.bu makinelerin nasıl aldatıldığını sanırım bilmeyen kalmamıştır. hadi ordan.
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