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  4. Jorge Jesus için flaş gelişme! O takımın başına geçiyor...

Jorge Jesus için flaş gelişme! O takımın başına geçiyor...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
09.04.2025 20:23
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Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Al Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.

Jorge Jesus için flaş gelişme! O takımın başına geçiyor...

Brezilya medyasından UOL'ın iddiasına göre, geçen yıllarda Fenerbahçe'yi de çalıştıran Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, mayıs ayında Sambacıların yeni teknik direktörü olacak.

ANCELOTTI'NİN ADI GEÇİYORDU

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Bu gelişmeler, 26 Mart günü 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçında Arjantin'e 4-1 mağlup olan Brezilya'da Teknik Direktör Dorival Junior'ın görevine son verilmesinin ardından yaşandı. Junior'ın yerine ise Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti ve Al-Hilal'de görev yapan Jorge Jesus'un adları geçiyordu. Jesus transferinin gerçekleşmesi durumunda, Brezilya Futbol Konfederasyonu, Jorge Jesus için Suudi kulübe 2,5 milyon Euro serbest kalma bedeli ödeyecek.

JESUS'UN BREZİLYA'DA BAŞARILARI

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Jorge Jesus, 2019/2020 sezonunda Brezilya takımı Flamengo'nun başında; ligi, Brezilya Süper Kupası, Copa Libertadores ve Copa Sudamericana'yı kazanmayı başararak dikkatleri çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
spor transfer Jorge Jesus fenerbahçe futbol
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