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Jorge Jesus'tan Kayserispor maçına saatler kala oyuncularına Galatasaray uyarısı!

04.03.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin 24. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus'tan oyuncularına Galatasaray uyarısı geldi. İşte detaylar...

Jorge Jesus'tan Kayserispor maçına saatler kala oyuncularına Galatasaray uyarısı!

Süper Lig'de heyecan devam ederken, ligin 24. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı son idmanla sürdürdü.

Mücadeleden mutlak 3 puan çıkarmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de Jorge Jesus'un gerçekleştirilen antrenmanda takımla özel bir konuşma gerçekleştirdiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının gündeminde Kayserispor maçı ve o maçın sonucunun faktör olacağı şampiyonluk yarışı vardı.

"KAYIP LÜKSÜMÜZ YOK!"

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Konyaspor karşısında aldıkları farklı galibiyetin önemli olduğunu belirten Portekizli teknik adam, kendileri için ligdeki her sınavın final niteliğinde olduğunu söyledi. Jesus, "3 kulvarda birden mücadelemizi sürdürüyoruz. Ancak ligde artık kayıp yapma lüksümüz yok. Galatasaray bu haftayı hükmen galip kapatacak. Bu da Kayserispor maçının önemini bizim için daha artırıyor" ifadelerini kullandı.

"RAKİBİMİZ FORMDA"

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Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimiz son dönemde formda. Ligde son 3 maçlarını kazandılar. Tehlikeli bir takımla oynayacağız. Onlara saygı duyacağız ancak biz de kazanmak zorundayız. Bu nedenle ilk düdükten son düdüğe kadar bir an olsun motivasyonumuzu kaybetmeden, yüksek bir istekle mücadele etmemiz gerek" diye konuştu.

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