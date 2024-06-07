Jose Mourinho, Ali Koç'tan ilk transferini istedi! ''Bana onu alın''

Fenerbahçe'de iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Forvet transferi konusunda aceleci davranmayan Mourinho ilk olarak sözleşmesi sona eren Batshuayi'nin takıma katılmasını istedi.

"BANA ONU ALIN"

Forvet rotasyonunda güçlü bir tercih olduğunu ifade eden Mourinho, Batshuayi'nin kesinlikle takımda tutulması istedi. Mourinho'nun bu talebine olumlu karşılık veren Fenerbahçe yönetimi, Belçikalı oyuncuyla görüşmelere başladığı öğrenildi.

"HOCA SICAK BAKIYOR" DEMİŞTİ

Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda, "Batshuayi'den çok memnunuz, kontratı bitti, opsiyonu yok. Çok seviliyor, çok pozitif bir karakter. Hoca sıcak bakıyor Batshuayi'ye. Görüşmeler devam ediyor. Türkiye'den başka kulüpler de bakıyor." demişti. Bu takımın Galatasaray olduğu öğrenildi.





