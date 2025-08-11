Jose Mourinho'dan Galatasaray'a ilk haftadan gönderme! "Maçlarını bir dakika izledim sonra kapattım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu Feyenoord rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY MAÇINI İZLEMEDİM"

"Maçın sadece bir dakikasını izledim. Sonrasında da pazar günü Göztepe maçını izledim hafta sonunda oynayacağımız rakip olduğu için. Ben Türk basınında yazılanları anlamıyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor."

TORREIRA'NIN PENALTI POZİSYONU

Galatasaray maçının ilk dakikalarında yaşanan Torreira'nın penaltı pozisyonu sosyal medyada gündem olmuştu. Mourinho'nun bu açıklamasının sebebi penaltı pozisyonuna gönderme olarak yorumlandı.

"TUR ŞANSI YÜZDE 50"

"Ben hala turun %50-50 olduğunu düşünüyorum. Şu anda devredeyiz. Oynayacağımız 90 dakika daha var. İlk maçtan sonra cehennem demiştim. Taraftarımız istedikleri zaman, rakipler için çok zor bir ortam yaratabiliyor. Biz de deplasmanda zor bir atmosferde oynadık. Güzel bir ortam vardı. Bizim taraftarımız da pozitif bir atmosfer yaratabilir. Bunun tek başına avantaj olmadığını söyleyebilirim ama ev sahibi için etkili bir durum."

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

"Kerem Aktürkoğlu Benfica'nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum. Portekiz Ligi'ndeki oyuncuları daha iyi tanıyorum. Çalışmadığım zamanlar Portekiz Ligi'ni daha çok izliyordum ama dediğim gibi, o Benfica'nın oyuncusu."