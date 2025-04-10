Jose Mourinho'dan olay sözler! "Yine üstümüze oyunlar oynanabilir" Galatasaray hakkında da konuştu...

Süper Lig'de Trabzonspor'u 4-1 mağlup edip Galatasaray'la puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, dünkü idmanda takımla bir toplantı gerçekleştirdi.

"HAKLILIĞIM ORTAYA ÇIKTI"

Jose Mourinho durum değerlendirmesi ve öğrencilerine uyarılarda bulundu, "Futbolun her türlü sonuca açık olduğunu söyledim. Gelinen noktada haklılığım ortaya çıktı ancak farkın 3'e inmesi bizi rahatlığa sürüklememeli. Tam tersine disiplini elden bırakmadan, hatalarımızdan ders çıkarıp kalan maçlarımıza en iyi şekilde odaklanmalıyız. Hepiniz önemli kariyerlere sahip, güçlü oyuncularsınız. Bu gücümüzü sezon başından beri kötü günde bile bizi destekleyen taraftarımız için kullanmalıyız" dedi.

"YİNE ÜSTÜMÜZE OYUNLAR OYNANABİLİR"

Jose Mourinho, "Artık her maçımız final. Bu nedenle maç maç ilerleyeceğiz. Tüm olumsuzluklara kulaklarımızı tıkayacağız. Yine üstümüze oyunlar oynanabilir ancak dimdik ayakta kalıp sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Galatasaray yenilgisi içinizdeki kazanma azmini tetikledi. Bu sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyonluğa uzanalım" ifadelerini kullandı.