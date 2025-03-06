Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında gerilim bitmiyor! Mourinho bu kez daha sert konuştu! "Onun seviyesine inemem"

Fenerbahce Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. Galatasaray derbisi hakkında konuşan Mourinho'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"AKILLICA DAVRANMADILAR"

"Bana saldırırken akıllıca davranmadılar çünkü geçmişimi bilmiyorlardı. Afrika, Afrikalı insanlar, Afrikalı oyuncular ve Afrika'daki hayır kurumlarıyla olan bağlantılarımı bilmiyorlardı. Bu yüzden bu olay bana karşı olmak yerine bence bumerang gibi dönüp onlara karşı oldu. Herkes benim bir insan olarak kim olduğumu biliyor. Kötü özelliklerimi de herkes biliyor ama bu benim kötü özelliklerimden biri değil. En önemlisi ben kim olduğumu biliyorum ve beni ırkçılıkla suçlayan saldırı kötü bir seçimdi. Sadece şunu hissettim, nasıl bu kadar alçalabildiler?"

"BEN OKAN BURUK'UN SEVİYESİNE İNEMEM!"

"Ben kenarda o hareketleri yapamam. Ben Okan Buruk'un seviyesine inemem! Bazen yapıyorum ve kendime soruyorum, "Bunu neden yaptın Jose? Neden o seviyeye düştün?" Sadece üzücüydü. Muhtemelen beni sevmeyen insanlardan bile destek geldi. Konuşmakta sorun görmeyen insanlara, özellikle eski oyuncularıma teşkkür ediyorum. Onlar çok önemli bir ses oldular."

"GALATASARAY FORMASIYLA GÖRÜNTÜLER KAMUOYUNA YANSIDI"

"Dört maçlık ceza verildiği gün, disiplin kurulu başkanının üzerinde Galatasaray formasıyla arkadaşları ile kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayını boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz. Aklımda asla intikam duygusu yok. Böyle bir duyguya asla kapılmam çünkü bir kulüpten ayrıldığımda, o kulüpte geçirdiğim güzel zamanları hatırlamayı tercih ederim."