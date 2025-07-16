Jose Mourinho-Jhon Duran gerilimi iddiasına Fenerbahçe'den yalanlama! Sosyal medyada gündem olmuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, yeni transfer Duran'ın Portekiz'deki kampa henüz gelmemesiyle ilgili sarf ettiği iddia edilen sözlere kulüp tarafından yalanlama geldi. Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi Alper Yemeniciler, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamayla Jhon Duran'ın Mourinho'yu çıldırttığı ve Portekizli hocanın 'Saygısızlık' olarak nitelendirdiği şeklindeki haberi yalanladı.

KULÜP YÖNETİCİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ: "HABERLER ASILSIZ"

Sarı-Lacivertli ekipten Jhon Duran ve Jose Mourinho özelinde yapılan haberlerin asılsız olduğu açıklanırken Kolombiyalı futbolcunun Portekiz kampına katıldığının altı çizildi.

Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yabancı basında futbolcumuz Jhon Duran ile ilgili söylediği iddia edilen sözler bütünü ile yalandır. Hocamızın bu konuda bir açıklaması olmamıştır. Oyuncumuz akşam saatlerinde takımımızın Algarve kampına katılmak üzere Portekiz’e ulaşmıştır — Alper Yemeniciler (@AYemeniciler) July 16, 2025

MARCA, MOURİNHO'NUN DURAN İÇİN 'SAYGISIZLIK' DEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

İspanya'nın prestijli yayın organı olarak kabul edilen Marca'da çıkan habere göre; Jose Mourinho'nun Plortekiz kampında basın mensuplarına "Jhon Duran'ın yaptığı (İlk idmana çıkmaması) saygısızlık. Burada net kurallar var ve bunlara uymayan herkes sonuçlarına katlanacak. Eğer gelirse, geldiğinde onunla konuşacağız." ifadeler kullanılmıştı.

Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi Alper Yemenciler, sosyal medya hesabından ortaya çıkan iddialar sonrasında şu açıklamayı paylaştı:

"Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun yabancı basında futbolcumuz Jhon Duran ile ilgili söylediği iddia edilen sözler bütünü ile yalandır. Hocamızın bu konuda bir açıklaması olmamıştır. Oyuncumuz akşam saatlerinde takımımızın Algarve kampına katılmak üzere Portekiz'e ulaşmıştır!" açıklamasını yaptı.

JHON DURAN FENERBAHÇE'NİN PORTEKİZ KAMPINA KATILDI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Portekiz kampına katıldı. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz’in Algarve bölgesindeki Albufeira’da sürdürüyor. Kamp kadrosunda yer alan ancak özel işleri sebebiyle takımla birlikte gelmeyen yeni transfer Jhon Duran, kampa katıldı.

Bugün TSİ 17.00’de Lizbon’a inen 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü, daha sonra takımın konakladığı otele geldi. Duran, ilerleyen günlerde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.