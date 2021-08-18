SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Jose Mourinho: Trabzonspor çok tehlikeli

Jose Mourinho: Trabzonspor çok tehlikeli

18.08.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho: Trabzonspor çok tehlikeli

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın Şampiyonlar Ligi maçı havasında olacağını, iki takımdan birinin gelecek hafta turu geçemeyeceğini söyledi.

Mourinho, maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın bir UEFA Konferans Ligi maçı olduğunu düşünmediğini belirterek, "Şampiyonlar Ligi maçı havasında bir karşılaşma olacak. Maalesef iki takımdan biri gelecek hafta turu geçemeyecek. Her iki takımın da üst düzey takım olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"KAZANMAMIZ LAZIM"

Mourinho, Roma'da bir misyon üstlenmesine ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Evet kolay olmadı, yeni şeyler görüyoruz burada. Roma, takım olmaya yeni başladı. Burada en çok gözlemlediğim şey çalışma isteği oldu. Taraftarlar hariç herkes çalışıyor. Bu oyunculara da yansıyor pozitif anlamda. Örnek verecek olursak yarın maçtan sonra eve dönmeyeceğiz, kamp yapacağız. Bu da oyuncuların bu misyonu üstlendiğinin göstergesi. Fedakarlık yapmak lazım, herkes yapıyor. Profesyonel bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bunu yaratmak için kazanmamız lazım. Kazanamazsak bu ortamı yapamayacağız. Kazanamadan hiçbir şey elde edemiyorsunuz."

"TRABZONSPOR ÇOK TEHLİKELİ"

Trabzonspor ile ilgili izlenimlerini de aktaran Mourinho, "Öncelikle tarih görüyorum Türkiye ve Avrupa'da. Şampiyon takım görüyorum. Büyük camia olduğunu hissediyoruz. Ekip olarak organize bir takım görüyorum. Tabii ki kaliteli hocayla bu başlıyor. Ne yapacaklarını iyi bilen oyuncu grubu var, çok tecrübeliler. İki maçı da kazanmak istiyoruz. Roma'ya işi bırakmak istemiyoruz. Rakibimize kesinlikle saygı duyuyoruz. Trabzonspor çok tehlikeli" şeklinde konuştu.

GERVINHO VE HAMSIK İÇİN KONUŞTU

Mourinho, daha önce İtalya'da oynayan Pres, Gervinho ve Hamsik ile ilgili ise, "Gerçekten çok profesyonel oyuncular. Bruno Peres'i tanımıyorum, çünkü ben geldiğimde gitmişti. İyi takım oyuncusu, profesyonel. Gervinho ve Hamsik 33 yaşında ama yaşlarını göstermiyorlar. Hızlı, iyi oyuncular. Gervinho hakkında özgür ve tekniğini oyuna yansıtan oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Hamsik, ofansif defansif anlamda oyunu iyi yönetiyor, kuruyor. Kaliteli takım, konferans ligi maçına benzemiyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi play-off'una benziyor. İki takımın durumu bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

TAKTİK AÇIKLAMASI

Trabzonspor'un takım oyunu oynadığı için bir oyuncuya önlem almadıklarını söyleyen Mourinho, "Cornelius oynadığında nasıl tavır sergileyeceğini bilmiyoruz. Bakasetas, iyi oyuncu. Trabzonspor defanstan başlayan oyun kurma yapısına sahip. Bekler oyun kurmaya dahil oluyorlar. O yüzden takım oyunu oynadıkları için özellikle bir oyuncuya önlem almadık." dedi.

Son hazırlıklarını sabah saatlerinde Roma'da gerçekleştiren İtalyan temsilcisi, Trabzon'da çalışma yapmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Juventus, transferi bitirdiJuventus, transferi bitirdi
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Roma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ver gaxi turkler yer macta 5 atarsin takdik bu
Trabzon Türkiye Ligi'nde en büyük şampiyon adayı ancak iş Avrupa oldumu değişir Türk futbolu bitmiştir .

En Çok Okunan Haberler

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Mahalle karıştı

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Mahalle karıştı

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı

Sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Marcao: Kerem'den çok özür diliyorum

Marcao: Kerem'den çok özür diliyorum

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Takım arkadaşına yumruk attı, kırmızı kart gördü

Takım arkadaşına yumruk attı, kırmızı kart gördü

Canlı yayında kalp krizi geçirdi!

Canlı yayında kalp krizi geçirdi!

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.