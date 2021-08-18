Jose Mourinho: Trabzonspor çok tehlikeli

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın Şampiyonlar Ligi maçı havasında olacağını, iki takımdan birinin gelecek hafta turu geçemeyeceğini söyledi.

Mourinho, maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın bir UEFA Konferans Ligi maçı olduğunu düşünmediğini belirterek, "Şampiyonlar Ligi maçı havasında bir karşılaşma olacak. Maalesef iki takımdan biri gelecek hafta turu geçemeyecek. Her iki takımın da üst düzey takım olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"KAZANMAMIZ LAZIM"

Mourinho, Roma'da bir misyon üstlenmesine ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Evet kolay olmadı, yeni şeyler görüyoruz burada. Roma, takım olmaya yeni başladı. Burada en çok gözlemlediğim şey çalışma isteği oldu. Taraftarlar hariç herkes çalışıyor. Bu oyunculara da yansıyor pozitif anlamda. Örnek verecek olursak yarın maçtan sonra eve dönmeyeceğiz, kamp yapacağız. Bu da oyuncuların bu misyonu üstlendiğinin göstergesi. Fedakarlık yapmak lazım, herkes yapıyor. Profesyonel bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bunu yaratmak için kazanmamız lazım. Kazanamazsak bu ortamı yapamayacağız. Kazanamadan hiçbir şey elde edemiyorsunuz."

"TRABZONSPOR ÇOK TEHLİKELİ"

Trabzonspor ile ilgili izlenimlerini de aktaran Mourinho, "Öncelikle tarih görüyorum Türkiye ve Avrupa'da. Şampiyon takım görüyorum. Büyük camia olduğunu hissediyoruz. Ekip olarak organize bir takım görüyorum. Tabii ki kaliteli hocayla bu başlıyor. Ne yapacaklarını iyi bilen oyuncu grubu var, çok tecrübeliler. İki maçı da kazanmak istiyoruz. Roma'ya işi bırakmak istemiyoruz. Rakibimize kesinlikle saygı duyuyoruz. Trabzonspor çok tehlikeli" şeklinde konuştu.

GERVINHO VE HAMSIK İÇİN KONUŞTU

Mourinho, daha önce İtalya'da oynayan Pres, Gervinho ve Hamsik ile ilgili ise, "Gerçekten çok profesyonel oyuncular. Bruno Peres'i tanımıyorum, çünkü ben geldiğimde gitmişti. İyi takım oyuncusu, profesyonel. Gervinho ve Hamsik 33 yaşında ama yaşlarını göstermiyorlar. Hızlı, iyi oyuncular. Gervinho hakkında özgür ve tekniğini oyuna yansıtan oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Hamsik, ofansif defansif anlamda oyunu iyi yönetiyor, kuruyor. Kaliteli takım, konferans ligi maçına benzemiyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi play-off'una benziyor. İki takımın durumu bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

TAKTİK AÇIKLAMASI

Trabzonspor'un takım oyunu oynadığı için bir oyuncuya önlem almadıklarını söyleyen Mourinho, "Cornelius oynadığında nasıl tavır sergileyeceğini bilmiyoruz. Bakasetas, iyi oyuncu. Trabzonspor defanstan başlayan oyun kurma yapısına sahip. Bekler oyun kurmaya dahil oluyorlar. O yüzden takım oyunu oynadıkları için özellikle bir oyuncuya önlem almadık." dedi.

Son hazırlıklarını sabah saatlerinde Roma'da gerçekleştiren İtalyan temsilcisi, Trabzon'da çalışma yapmadı.

