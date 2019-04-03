Jose Sosa, Abdülkadir Ömür'ü Lionel Messi'ye benzetti

Trabzonspor'un kaptanı Jose Ernesto Sosa, kariyer hedefleri ve Trabzonspor'daki günleriyle alakalı samimi bir röportaj verdi.

Sosa, Fenerbahçe maçında attığı golle ilgili yaptığı yorumda, "Dünyanın her yerindeki taraftarımızı mutlu etmek beni daha çok mutlu ediyor," derken, "Ailem, eşim, kızım yukarda maçı seyrediyorlardı. Ayrıca, dünyanın her yerinde bizi izleyen taraftarımıza mutluluk verdiysem bu beni daha çok mutlu eder. Bizim için gerçekten unutulmaz bir maçtı." dedi.

Arjantinli yıldız Beşiktaş maçında yaşadığı talihsiz sakatlıkla ilgili, "Benim adıma şanssız bir sakatlıktı. Bende o ana kadar iyi gittiğini düşünüyordum, beklemediğim bir sakatlıktı ama sakatlığımında ne olduğunu gördükten sonra tek düşündüğüm en hızlı ve en seri şekilde geri dönmekti. Geri döndüğüm için de mutluyum." ifadelerini kullandı.

"GELECEK YILLARDA NE OLUR BİLEMİYORUM..."

Yıldız futbolcu teknik direktör Ünal Karaman ile ilgili görüşlerini paylaşırken, gelecek yıllarda Trabzonspor'da yer alıp almayacağına dair sorulan soruya, "Hocamızın hissedebildiklerini tahmin edebiliyorum. Ben ya da başka bir genç futbolcu olabilir, mutlaka aklınıza duygusal anlar geliyor olabilir. Hocamızın da bazen bizimle oynama, bizim yaptıklarımızı yapma hatta bizden daha iyi yapma gibi bir çabası bulunuyor. Kendisini ben izlemedim ama antrenmanlarda ne yaptığını görebiliyorum. Bende bir gün hoca olsam, burada ya da başka bir pozisyonda, bir genç oyuncunun benim pozisyonumda oynadığını görsem bu çok mutlu olurum. Şu anlık böyle bir planım yok ama ilerde ne olur bilemiyorum." dedi.