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Jose Sosa'nın menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.08.2020 07:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transfer gündemine giren Jose Sosa hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'dan takım arkadaşı Novak ile telefon görüşmesi gerçekleştiren deneyimli orta sahanın transferi konusunda olumsuzluk olmadığı paylaşıldı. Öte yandan, Arjantinli yıldızın menajerin İstanbul'a geldiği belirtildi.

Jose Sosa'nın menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da

Transfer dönemini hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertilerin transfer gündeminde yer alan Sosa'nın manajeri İstanbul'a geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Sosa arasında yıllık ücret konusunda görüşmeler sürüyor. Arjantinli futbolcu, maaşında indirime gider ve kontrat senesi konusunda anlaşma sağlanırsa imzaların atılması bekleniyor.

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SOSA KİMDİR?

José Ernesto Sosa, 19 Haziran 1985 tarihinde Carcarañá, Arjantin'de dünyaya geldi. Futbola Estudiantes altyapısında başlayan Sosa, ilk profesyonel sözleşmesini de 2002 senesinde Estudiantes ile imzaladı.

Profesyonel kariyeri başladıktan sonra burada 5 sezon forma giyen Sosa, görev aldığı 144 maçta 13 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. 2007 senesinde Bayern München'e transfer oldu. Burada fazla forma şansı bulamayan Arjantinli orta saha oyuncusu, 2010 senesinde İtalya'nın önemli kulüplerinden Napoli'ye transfer oldu.

Yalnızca 1 sezon kaldığı İtalyan takımda 24 maçta görev alan futbolcu, 2011 senesinde Ukraynalı ekip Metalist Harkiv'e transfer oldu. 2011-14 yılları arasında 62 maçta forma giyen Sosa, 12 gol atarak takımına destek verdi.

2014 senesinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer oldu. 2014-16 yılları arasında Beşiktaş forması ile 58 maçta şans bulan Arjantinli futbolcu, 12 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. 2016 senesinde İtalya'nın dev kulüplerinden Milan'a transfer olan futbolcu, 2017 senesinde tekrar Süper Lig'e dönerek Trabzonspor ile anlaşma sağladı. Ayrıca Sosa, 2005-2012 yılları arasında Arjantin Milli Takımı forması giydi.


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