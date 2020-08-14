Jose Sosa'nın menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da

Transfer dönemini hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertilerin transfer gündeminde yer alan Sosa'nın manajeri İstanbul'a geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Sosa arasında yıllık ücret konusunda görüşmeler sürüyor. Arjantinli futbolcu, maaşında indirime gider ve kontrat senesi konusunda anlaşma sağlanırsa imzaların atılması bekleniyor.

SOSA KİMDİR?

José Ernesto Sosa, 19 Haziran 1985 tarihinde Carcarañá, Arjantin'de dünyaya geldi. Futbola Estudiantes altyapısında başlayan Sosa, ilk profesyonel sözleşmesini de 2002 senesinde Estudiantes ile imzaladı.

Profesyonel kariyeri başladıktan sonra burada 5 sezon forma giyen Sosa, görev aldığı 144 maçta 13 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. 2007 senesinde Bayern München'e transfer oldu. Burada fazla forma şansı bulamayan Arjantinli orta saha oyuncusu, 2010 senesinde İtalya'nın önemli kulüplerinden Napoli'ye transfer oldu.

Yalnızca 1 sezon kaldığı İtalyan takımda 24 maçta görev alan futbolcu, 2011 senesinde Ukraynalı ekip Metalist Harkiv'e transfer oldu. 2011-14 yılları arasında 62 maçta forma giyen Sosa, 12 gol atarak takımına destek verdi.