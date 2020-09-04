Jose Sosa özel program dahilinde çalıştı

Fenerbahçe'de son yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan Arjantinli yıldız Jose Sosa, özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki orta saha Jose Sosa'nın sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde özel program dahilinde çalışma yaptığı belirtildi. Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarına tesislerde yapacağı antrenmanla devam edeceği bildirildi.
KAYNAK / İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA
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