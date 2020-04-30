Jose Sosa, Trabzonspor'da bir ilk yaşıyor

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, kariyerinin ikinci baharını Trabzon'da yaşıyor. Kaptanlık görevini getirilmesinin ardından hem saha içinde hem de saha dışında takımın önemli isimlerinden biri olan yıldız oyuncu, takım içindeki saygınlığıyla da bordo-mavili takıma önemli bir güç katıyor. Alt yapısından yetiştiği Club Estudiantes de La Plata'den sonra önemli bir çok Avrupa kulübünde forma giyen Tangocu, Arjantin kulübünün ardından en çok maça bordo-mavili formayla çıktı.

UNUTULMAZLAR ARASINA GİRMEK İSTİYOR

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 34 yaşındaki maestro ile uzun zamandır görüşmeleri sürdüren Trabzonspor Yönetimi, prensip anlaşmasına vardığı Sosa ile mutlu sona ulaşmak için hayatın normalleşmesini bekliyor. Bordo-mavili takımla sezon sonu şampiyonluğu göğüslemeyi hedefleyin Arjantinli oyuncu, Süper Lig'in başlamasıyla birlikte geride kalan 8 maçta forma giymesi halinde Karadeniz ekibinde 100 maçı geçen yabancı oyuncular Yattara, Colman, Alanzinho, Shota, Petkovic ve takım arkadaşı Pereira gibi isimlerin arasına girecek.