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Joy Corrigan üzerine küçük gelen bikinisiyle poz verdi

22.02.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Joy Corrigan üzerine küçük gelen bikinisiyle poz verdi. Ünlü model iddialı tarzıyla her daim sosyal medyada dikkat çekmeyi başarıyor. Ten rengi bikinisiyle fiziğini sergileyen Corrigan New York Moda Haftası'nda çok üşüdüğünü de söylemeden edemedi.

Joy Corrigan üzerine küçük gelen bikinisiyle poz verdi

ABD’li iç giyim modeli Joy Corrigan, 27’nci yaş gününü kutlamak için geçen ay yaptığı Meksika tatilini unutamadı, geri döndü. New York Moda Haftası için ülkesine dönen sonra da Las Vegas’a gidip eğlenen Corrigan, “Moda haftasını kışın ortasında yapmak kimin fikriydi? Dondum” diyerek sıcak yerlerde ısınmaya çalıştığını söyledi.

Joy Corrigan daha sonra ise üzerine küçük gelen bikinisiyle çeşitli pozlar verdi.

ütükü

Ten rengi bikini takımıyla hayranlarını mest eden ünlü model bikini üstünün küçük gelmesini pek de umursamadı.


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bikini
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