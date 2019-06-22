Judgment inceleme puanları oldukça yüksek

Geçtiğimiz Mart ayında oyunun aktörlerinden biri olan Pierre Taki’nin tutuklanmasının ardından Sega, karakter modelini ve Japon sesinin batıdaki sürümü için ayarlandığını ve çıkış tarihini kaçırmayacağını açıklamıştı.

Şimdi, karakteri canlandıran yeni bir aktörle, Ryu Ga Gotoku Studio ve Sega 25 Haziran’da Judgment’ı piyasaya çıkartacaklar.

Oyunun inceleme puanlarını aşağıda bulabilirsiniz.

PSU – 9

Heavy -8.8

CGM – 8.5

DualShockers – 8.5

Everyeye – 8.3

IGN – 8.2

Twinfinite – 4.5/5

EGM Now – 8

RPG Site – 8

Gameblog – 8

Push Square – 8

Hobby Consolas – 80/100

TSA – 8

OnlySP – 4/5

USgamer – 4/5

Gamespot – 7

Metro UK – 7

Digital Chumps – 7

GamesRadar – 3/5

Orijinal Devil May Cry’ın Switch’e Gelişi Kesinleşti

