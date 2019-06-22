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Judgment inceleme puanları oldukça yüksek

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 22.06.2019 22:03 | Son Güncelleme

Sega tarafından geliştirilen ve yayınlanan aksiyon-macera oyunu Judgment’ın inceleme puanları oldukça yüksek görünüyor. Yakuza serisinin bir parçası olan oyun, Ryu ga Gotoku Studio tarafından geliştirildi.

Judgment inceleme puanları oldukça yüksek

Geçtiğimiz Mart ayında oyunun aktörlerinden biri olan Pierre Taki’nin tutuklanmasının ardından Sega, karakter modelini ve Japon sesinin batıdaki sürümü için ayarlandığını ve çıkış tarihini kaçırmayacağını açıklamıştı.

Şimdi, karakteri canlandıran yeni bir aktörle, Ryu Ga Gotoku Studio ve Sega 25 Haziran’da Judgment’ı piyasaya çıkartacaklar.

Oyunun inceleme puanlarını aşağıda bulabilirsiniz.

PSU – 9
Heavy -8.8
CGM – 8.5
DualShockers – 8.5
Everyeye – 8.3
IGN – 8.2
Twinfinite – 4.5/5
EGM Now – 8
RPG Site – 8
Gameblog – 8
Push Square – 8
Hobby Consolas – 80/100
TSA – 8
OnlySP – 4/5
USgamer – 4/5
Gamespot – 7
Metro UK – 7
Digital Chumps – 7
GamesRadar – 3/5

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Anahtar Kelimeler:
Judgment sega oyun

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