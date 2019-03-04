Mynet Trend

Jül Sezar’ın (Julius Caesar) öldürüldüğü meydan halka açılıyor

basak.deniz basak.deniz
SEYAHAT  | 04.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

Dünya tarihinin en etkili insanlarından biri olarak kabul edilen Roma İmparatoru Julius Caesar'ın öldürüldüğü meydan yıllar sonra halka açılmaya hazırlanıyor.

Jül Sezar’ın (Julius Caesar) öldürüldüğü meydan halka açılıyor

Dünya tarihinin en etkili insanlarından biri olarak kabul edilen Roma İmparatoru Julius Caesar'ın öldürüldüğü meydan yıllar sonra halka açılmaya hazırlanıyor. Tarihi dört tapınağa ev sahipliği yapan muhteşem şehir Roma’daki Largo di Torre Argentina’da Jül Sezar’ın (Julius Caesar) öldürüldüğü antik meydan ziyarete kapalıydı. Tarihin en ünlü suikastlarından birisi olan ve Shakespeare tarafından kaleme alınan bu suikastle ilgili tüm dünyada “Sen de mi Brutus?” lafı hafızalara kazınmıştır.

İtalyan basınına göre, moda devi Bvlgari'nin sponsorluğunda yapılacak olan restorasyon çalışmalarına şirketin 800.000 euro yatırım yapması bekleniyor. Antik meydan Largo di Torre Argentina’da yapılacak olan restorasyonların 2021'in ikinci yarısına kadar tamamlanması planlanmaktadır.

0_VARIOUS

Milattan önce 15 Mart 44 tarihinde, Jül Sezar’ın Roma Devleti’ni tiranlıkla yönetmen arzusuna karşı gelmek için Brutus ve Cassius’un planıyla gerçekleşen suikast William Shakespeare tarafından bir tiyatro oyunu olarak kaleme alınmıştır.

Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!
Yıllarca tek tek oyuldu! İlginç Kral MezarlarıYıllarca tek tek oyuldu! İlginç Kral Mezarları
Bu liste çok konuşulur... Aralarında Türkiye'de var!Bu liste çok konuşulur... Aralarında Türkiye'de var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Julius Caesar Jül Sezar italya Roma Largo di Torre Argentina

En Çok Okunan Trend Haberler

Söyledikleri şoke etti! 'Öbür dünyaya gidip...'

Söyledikleri şoke etti! 'Öbür dünyaya gidip...'

Şırnak'ta şaşırtan görüntü!

Şırnak'ta şaşırtan görüntü!

Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

Şimdi de sevgilisini paylaştı!

Şimdi de sevgilisini paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya’da yıllarca tek tek oyulan kayalardan ortaya çıkan ilginç Kral Mezarları

Yıllarca tek tek oyuldu! İlginç Kral Mezarları

İşte 2018’in en çok ziyaret edilen ülkeleri

Bu liste çok konuşulur... Aralarında Türkiye'de var!

Emirates First Class Ürün ve Hizmetleri sizi evinizde hissettirecek

Emirates First Class Ürün ve Hizmetleri sizi evinizde hissettirecek

2018 Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışmasından unutulmaz fotoğraflar

Dünyanın sıra dışı yerlerinden nefes kesen fotoğraflar

Bisikletiyle Japonya’ya giden İngiliz, Türkiye rotasında

Bisiklet üzerinde Japonya’dan Türkiye’ye uzanan macera dolu bir yolculuk

Mısır çöl kumunda kayak keyfi

Kumda kayak yapmak isteyenler oraya koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.