Jül Sezar’ın (Julius Caesar) öldürüldüğü meydan halka açılıyor

Dünya tarihinin en etkili insanlarından biri olarak kabul edilen Roma İmparatoru Julius Caesar'ın öldürüldüğü meydan yıllar sonra halka açılmaya hazırlanıyor. Tarihi dört tapınağa ev sahipliği yapan muhteşem şehir Roma’daki Largo di Torre Argentina’da Jül Sezar’ın (Julius Caesar) öldürüldüğü antik meydan ziyarete kapalıydı. Tarihin en ünlü suikastlarından birisi olan ve Shakespeare tarafından kaleme alınan bu suikastle ilgili tüm dünyada “Sen de mi Brutus?” lafı hafızalara kazınmıştır.

İtalyan basınına göre, moda devi Bvlgari'nin sponsorluğunda yapılacak olan restorasyon çalışmalarına şirketin 800.000 euro yatırım yapması bekleniyor. Antik meydan Largo di Torre Argentina’da yapılacak olan restorasyonların 2021'in ikinci yarısına kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Milattan önce 15 Mart 44 tarihinde, Jül Sezar’ın Roma Devleti’ni tiranlıkla yönetmen arzusuna karşı gelmek için Brutus ve Cassius’un planıyla gerçekleşen suikast William Shakespeare tarafından bir tiyatro oyunu olarak kaleme alınmıştır.



