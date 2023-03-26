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Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'ten kovulma nedeni herkesi şaşırttı!

26.03.2023 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman devi Bayern Münih'ten geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, teknik direktör Julian Nagelsmann ile yolların resmen ayrıldığı duyurulurken herkes bu ayrılığın nedenini araştırmaya başlamıştı. Bayern Münih efsanesi Markus Babbel yaptığı açıklamada Julian Nagelsmann'ın takımdan kovulmasının nedeninin yasak aşkı olduğunu iddia etti. İşte detaylar...

Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'ten kovulma nedeni herkesi şaşırttı!

Alman devi Bayern Münih’te Julian Nagelsmann dönemi resmen sona ererken, kulüpten yapılan açıklamada bu kararın yönetim kurulu kararı ile alındığı belirtilmişti.

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU!

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Bayern Münih ayrıca Nagelsmann sonrası göreve Thomas Tuchel’in geldiği aktarılırken, Tuchel ile 2025’e kadar sözleşme imzalanacağı ve Alman teknik adamın pazartesi göreve başlayacağı ifade edilmişti.

"NEDENİ: MUHABİR LENA WURZENBERGER"

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Yaşanan bu beklenmedik ayrılığın nedenleri araştırılırken, kulüp efsanesi isimlerden olan Markus Babbel'e göre Julian Nagelsmann'ın muhabir Lena Wurzenberger ile olan ilişkisi, ona Bayern Münih soyunma odasında güven kaybettirdi ve takımdan kovulmasına neden oldu.

YASAK AŞKI GÜVEN KAYBETTİRDİ

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Alman Bild gazetesi için çalışan Lena Wurzenberger. Geçen yıl 15 yıllık karısı Verena'dan ayrıldıktan sonra Alman teknik adamın sevgilisi oldu. Bu da takım içinde büyük bir sorun oldu.

"NE DÜŞÜNDÜKLERİNİ İLETEMİYORLARDI"

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Oyunculuk kariyeri boyunca Liverpool'da da forma giyen Babbel, Blick yaptığı açıklamada "Bild muhabiriyle olan ilişkisinin soyunma odasında büyük bir gündem olduğunu biliyorum. Onunla birlikte olması hiç iyi karşılanmadı. Kız arkadaşı Bayern için büyük bir sorundu. Güven ihlali yaşandı çünkü bazı oyuncular artık her şeyin gazetede çıkmasından korktukları için ne düşündüklerini iletemiyorlardı" ifadelerini kullandı.

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