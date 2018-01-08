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Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

MAGAZİN HABERLERİ | 08.01.2018 19:52 | Son Güncelleme 10 saat önce

Show Ana Haber Bülteni'ni sunan Jülide Ateş son dakika kararıyla 2015 tarihinden bu yana sunuculuğunu yaptığı Show Ana Haber Bülteni'ni bıraktığını duyurdu. Jülide Ateş, sosyal medya hesabından paylaştığı uzun bir veda notuyla kanaldan ayrıldı.

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Show TV Ana Haber Bülteni’ni sunan ekranların deneyimli sunucusu Jülide Ateş şok bir kararla kanalla yollarını ayırdı.

Haziran 2015 tarihinden bu yana Show Ana Haber Bülteni’ni sunan Jülide Ateş ayrılık kararını sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Hadi yeni yılın ilk sürpriz kararı benden gelsin. Show haberi bırakıyorum… 27 yıllık meslek hayatımda biriktirdigim türlü değeri, yüreğimin binbir rengini yeni projelerde ortaya koymaya yola çıkıyorum. Evet Show Haber’i bırakıyorum. Gerek Habertürk’te gerekse Show Haber’de edindiğim her türlü deneyime, aldığım her hayat dersine minnetle.

julide

“RUHUM BANA RUTİNİ TEKRARLAMA DİYOR”
Çalıştığım dönemde nice birinciliklere imza atmamızı sağlayan ekip arkadaşlarıma sonsuz müteşekkirlikle… Hakkım geçmişse helal ederek ve hakları geçmişse helal etmelerini dileyerek. Evet sezon ortasında böyle iş olur mu demeyin? Zaten yıllarca bir televizyoncu olarak hep televizyonun zamanına göre yaşadım. Sıkıştırılmış zamanlarda sıkıştırılmış dönemler, tatiller… Oysa insanın bir de kendi ruhunun zamanı oluyor. Ruhum bana artık rutini tekrarlama, hayatında yeni bir şeyler dene ve bunu hemen yap diyor.

“KALBİNİZİN SESİNİ DİNLEYİN”
Yani bugüne kadar baharlar, son baharlar olmadı sadece televizyonun sezonu vardı. Oysa artık ben kendi zamanımın efendisi olarak yaşamak istiyorum. Yerim dolana kadar da koltuktaki yayın nöbetime gerekirse devam edeceğimi, bu anlamda kimseyi zor durumda bırakmayacağımı da özellikle belirtiyorum… Ki bir çok değerli spikeri bünyesinde barındıran kurumumuz için benim yokluğumun sıkıntı olmayacağının bilincindeyim. Yani yeri kolayca dolabilecek bir ölümlü olduğumun farkındayım. Evet bu benim yeniyıl kararımdı… En çok izlenen haber kanalının koltuğunu bırakmak… Sahi sizinki ne? Haydi siz de ertelemeyin ve kalbinizin sesini dinleyin… Hayatın basılmadık yeni kumsallarında görüşmek dileğiyle… Hoşçakalın…

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Anahtar Kelimeler:
Show Ana Haber Jülide Ateş

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
"27 yıllık meslek hayatım" demiş,zaten kaç yaşındaki be!:) Öncelikle Hayırlı olsun tabi:)
@tayfunaka bu kadin 47 yasinda bilgin olsun :)
@tayfunaka --Yaşın küçük olduğu için sen Jülide hanımı tanımasın o da normal. ama yazmadan evvel google'den öğrenebilirdin. 1971 Elazığ doğumludur, 1990 Türkiye güzelidir, yeter mi.
cinayet cinnet haberi sunmaktan psikolojisi bozulmuştur
geç bile kaldın rateing bile yapamıyodun.
Helal olsun be sana kadın gibi kadındın =)
Bize de güle güle git demek düşer e yeter artık demesi lazımdı .......
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