Jungleland filminden fragman yayınlandı

İlk kez 2019 Toronto Film Festivali’nde izleyici karşısına çıkan boks temalı Jungleland filminden yeni fragman geldi. Max Winkler imzalı film, 10 Kasım’da VOD platformlarında yayınlanacak

Filmde Charlie Hunnam ve Jack O’Connell, Stanley ve Lion isimli iki kardeşi canlandırıyor. Patronuna borçlu olan Stanley, borcunu ödeyebilmek adına yüksek bahisli dövüş turnuvası için kardeşiyle ülkenin bir ucundan diğerine yolculuk eder. Aynı zamanda beklenmedik bir yolcuyu patrona teslim etmek zorunda kalırlar. Stanley, hayatı pahasına kardeşi Lion’ı boks konusunda eğitir. Bir dizi talihsiz olay iki kardeşin arasını açar ancak aralarındaki sevgi ve daha iyi bir hayat yaşama inancı onları bir arada tutar.



