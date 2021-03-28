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Junior Fernandes: Süper Lig kaliteme uygun

28.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Junior Fernandes, takım olarak eksiklerini bir an önce kapatıp, alacakları galibiyetlerle ligdeki pozisyonlarını değiştirmek istediklerini söyledi. Süper Lig hakkında görüşlerini dile getiren futbolcu, "Gerçekten çok iyi oyuncular var burada. Ben bu ligde oynamaktan çok hoşnut olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü kaliteme uygun bir lig. Başakşehir de büyük bir kulüp benim için. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Junior Fernandes: Süper Lig kaliteme uygun

Devre arası transfer döneminde Başakşehir’e katılan Junior Fernandes, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Motivasyon sürecini kısa zamanda atlattığını söyleyerek cümlelerine başlayan Fernandes, "Geldiğim günden bu yana takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Çok sıcak bir ortam var burada. Kendimi burada çok rahat ve futboluma adamış şekilde mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"KALİTEME UYGUN BİR LİG"

Süper Lig’den; "Zorlu ve rekabetçi takımların olduğu bir lig" olarak bahseden 32 yaşındaki oyuncu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerçekten çok iyi oyuncular var burada. Ben bu ligde oynamaktan çok hoşnut olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü kaliteme uygun bir lig. Başakşehir de büyük bir kulüp benim için. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

"TAKIM İÇERİSİNDE ÇOK KARAKTERLİ VE DÜZGÜN OYUNCULAR VAR"

Takım içerisinde en iyi kiminle anlaştığına dair bir soruyu turuncu-lacivertli futbolcu, "Çok karakterli ve düzgün oyuncular var. Genel olarak herkesle iyi ilişki içerisindeyim. Zaten takımın iletişimi oldukça üst seviyede. Ama Brezilyalı oyuncularla çok daha iyi anlaştığımı söyleyebilirim, aynı dili konuşmamızdan dolayı. Giuliano, Leonardo, Rafael, Ponck, Caiçara ile biraz daha iyi anlaştığımı söyleyebilirim" diye cevaplandırdı.

"ZORLU BİR SÜREÇ İÇERİSİNDEYİZ"

Başakşehir olarak sezon başından beri istenilen sonuçları alamadıklarına vurgu yapan Fernandes, "Zorlu bir süreç içerisindeyiz. Ancak kendimize güveniyoruz çünkü takım içerisinde kaliteli ayaklara sahibiz. Bizi yönetenler de oldukça yetkin insanlar. Bizim ihtiyacımız olan şey eksiklerimizi bir an önce giderip maçlara daha iyi şekilde hazırlanmak. Başakşehir’in o kuvvetli yanını tekrar göstermek istiyoruz ki ligdeki pozisyonumuz da bir an önce değişsin" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Başakşehir
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