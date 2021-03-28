Junior Fernandes: Süper Lig kaliteme uygun

Devre arası transfer döneminde Başakşehir’e katılan Junior Fernandes, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Motivasyon sürecini kısa zamanda atlattığını söyleyerek cümlelerine başlayan Fernandes, "Geldiğim günden bu yana takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Çok sıcak bir ortam var burada. Kendimi burada çok rahat ve futboluma adamış şekilde mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"KALİTEME UYGUN BİR LİG"

Süper Lig’den; "Zorlu ve rekabetçi takımların olduğu bir lig" olarak bahseden 32 yaşındaki oyuncu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerçekten çok iyi oyuncular var burada. Ben bu ligde oynamaktan çok hoşnut olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü kaliteme uygun bir lig. Başakşehir de büyük bir kulüp benim için. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

"TAKIM İÇERİSİNDE ÇOK KARAKTERLİ VE DÜZGÜN OYUNCULAR VAR"

Takım içerisinde en iyi kiminle anlaştığına dair bir soruyu turuncu-lacivertli futbolcu, "Çok karakterli ve düzgün oyuncular var. Genel olarak herkesle iyi ilişki içerisindeyim. Zaten takımın iletişimi oldukça üst seviyede. Ama Brezilyalı oyuncularla çok daha iyi anlaştığımı söyleyebilirim, aynı dili konuşmamızdan dolayı. Giuliano, Leonardo, Rafael, Ponck, Caiçara ile biraz daha iyi anlaştığımı söyleyebilirim" diye cevaplandırdı.