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Jurgen Klopp'tan Barcelona'ya ret

05.10.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool'da teknik direktörlük görevini yürüten Jurgen Klopp'un, Barcelona'nın teklifini reddettiği iddia edildi.

Jurgen Klopp'tan Barcelona'ya ret

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 2015'ten bu yana teknik direktörlük görevini yürüten Jurgen Klopp'un geçtiğimiz yıl Barcelona'dan teklif aldığı ve bu yaklaşımı geri çevirdiği ileri sürüldü.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre Barcelona'nın geçtiğimiz yılın sonlarına doğru düzenlenen başkanlık seçimlerindeki adaylarından Jordi Farre seçilmesi halinde, Alman teknik direktör Jurgen Klopp'un takımın başına geçip geçmeyeceğini öğrenmek için başarılı teknik direktörün çevresi ile iletişime geçti.

Ancak Klopp cephesinden başkan adayına olumsuz cevap verildi. Bu olayın ardından ise Klopp, bir röportajda Liverpool'un ardından dinlenmek istediğini dile getirmişti.

Alman teknik adamın, İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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Liverpool
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