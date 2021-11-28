Justin Bieber aşka geldi! "Beni neden kocan olmaya layık buldun?"

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber eşi Hailey Bieber’ın fotoğraflarını yayınlayıp hayranlığını ifade etti.

Justin, “Nasıl gerçek olabilirsin ve beni neden kocan olmaya layık buldun? Her gün buna şok oluyorum bebeğim” dedi.

Justin Bieber yaşadığı ruhsal sorunlarla gündeme gelmişti. Hailey Baldwin konu hakkında, "Gerçekten zordu. ‘Gerçekten iyi olup olmayacağını bilmiyorum’ dediğim günler oldu. İçimde gerçekten derinlerde bir şey ‘Bunu atlatacak’ diyordu. Uzun sürecekti. O sırada Justin, depresyon mücadelelerinin ortasındaydı" açıklamasında bulunmuştu.



