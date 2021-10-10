Justin Timberlake ile Jessica Biel çifti satışa çıkardıkları evleri için servet istiyorlar

Justin Timberlake ve Jessica Biel, Nashville Tennessee yakınlarında 3,550 metrekarelik ve 126 dönümlük bir arsaya sahip olan evlerini 2015 yılında satın aldı.

Çiftin 35 milyon dolara satışa çıkan ve özel olarak hazırlattığı evin arazisinde açık oturma odası, aydınlatılmış tenis kortu, çayır, orman ve sebze bahçeleri var.

İkilinin ayrıca New York City’de bir çatı katına sahip daireleri de bulunuyor. Çift karantina günlerinin bir kısmını burada geçirmişti.

Çiftin geçtiğimiz günlerde ikinci çocukları dünyaya gelmişti. Gizli tutulan hamilelik sürecinin ardından erkek bebekleri doğmuştu.

