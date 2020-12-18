Justin Timberlake’li Palmer’dan ağlama garantili fragman

Justin Timberlake’in başrolünü üstlendiği Palmer filminden fragman yayınlandı. Justin Timberlake filmde, ağrı kesicilere bağımlı hale gelen, bir evi soyarken yakalandıktan sonra hapse düşen ve hapis cezası bittikten sonra evine dönen eski bir atlet olan Eddie Palmer’ı canlandırıyor. Filmdeki diğer oyuncular arasında, Juno Temple, June Squibb, Alisha Wainwright ve Ryder Allen yer alıyor.

Cheryl Guerriero’nun kaleme aldığı kitaptan beyaz perdeye uyarlanan Palmer’ın yapımcı koltuğunda ise son Oscar ödüllerinde En İyi Film Oscar’ını kazanan Green Book’un arkasındaki isim Charles B. Wessler var. Filmin yönetmen koltuğunda ise Fisher Stevens oturuyor.

JUSTİN TİMBERLAKE’Lİ PALMER KONUSU

Üniversite döneminde gözde bir futbolcu olan Eddie Palmer, bir cinayetle suçlanarak 10 yıl hapis cezası alır. Dört duvar arasında geçirdiği yılların ardından özgürlüğüne kavuşan Eddie, hayatını yeniden kurmak için memleketine, büyükannesinin evine geri döner. Ancak onun eve geri dönmesi, ardında bıraktığı çatışmalara da dönmesine neden olur. Hayatına yön vermeye çalışan Eddie, bu sırada annesi tarafından terk edilen bir çocuğun sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalır.



