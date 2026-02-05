Juve'nin efsanesi Del Piero'dan Galatasaray-Juventus maç yorumu! "Şansı çok yüksek..."

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nda 10 puan toplayarak 20. sırada Play-off'a katılmaya hak kazandı. Temsilcimizin başarılı performansı sonrası çekilen kura sonucu karşısına lig aşamasını 13. sırada tamamlayan ve 13 puan toplayan İtalyan devi Juventus geldi.

17 Şubat 20:45'te Türkiye'de oynanacak ilk karşılaşma öncesi Juve'nin kült ismi Alessandro Del Piero'dan çarpıcı bir maç analizi geldi.

"ŞANSI ÇOK YÜKSEK"

İtalyan yıldız "Bence Juventus'un ilerleme şansı çok yüksek. Oyuncuların, bu iki maça çok fazla odaklandığını düşünüyorum" dedi.

Ayrıca Juventus'un finale ulaşmayı hedefleyemeyeceğini belirten Del Piero, "Sezon başlangıcındaki zorlukları göz önüne alırsak adım adım düşünmeleri gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Juventus arasında oynanak çift ayaklı karşılaşmaların ilki 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te Türkiye'de oynanacak.

Rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü 23.00'te başlayacak.