SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Juve'nin efsanesi Del Piero'dan Galatasaray-Juventus maç yorumu! "Şansı çok yüksek..."

Juvenstus ve İtalya'nın efsane oyuncusu Alessandro Del Piero, Şampiyonlar Ligi Play-off aşamasında oynanacak Galatasaray-Juventus eşleşmesi hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte tüm detaylar!

Juve'nin efsanesi Del Piero'dan Galatasaray-Juventus maç yorumu! "Şansı çok yüksek..."
Doğukan Akbayır

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nda 10 puan toplayarak 20. sırada Play-off'a katılmaya hak kazandı. Temsilcimizin başarılı performansı sonrası çekilen kura sonucu karşısına lig aşamasını 13. sırada tamamlayan ve 13 puan toplayan İtalyan devi Juventus geldi.

17 Şubat 20:45'te Türkiye'de oynanacak ilk karşılaşma öncesi Juve'nin kült ismi Alessandro Del Piero'dan çarpıcı bir maç analizi geldi.

Juve nin efsanesi Del Piero dan Galatasaray-Juventus maç yorumu! "Şansı çok yüksek..." 1

"ŞANSI ÇOK YÜKSEK"

İtalyan yıldız "Bence Juventus'un ilerleme şansı çok yüksek. Oyuncuların, bu iki maça çok fazla odaklandığını düşünüyorum" dedi.

Ayrıca Juventus'un finale ulaşmayı hedefleyemeyeceğini belirten Del Piero, "Sezon başlangıcındaki zorlukları göz önüne alırsak adım adım düşünmeleri gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Juventus arasında oynanak çift ayaklı karşılaşmaların ilki 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te Türkiye'de oynanacak.

Rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü 23.00'te başlayacak.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan sürpriz hamle! İstanbul'a geliyorGalatasaray'dan sürpriz hamle! İstanbul'a geliyor
Kante sonrası Fenerbahçe taraftarının gözü onda!Kante sonrası Fenerbahçe taraftarının gözü onda!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Juventus galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.