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Haftanın kurtarışını bir köpek yaptı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 05.12.2018 10:47 | Son Güncelleme

Arjantin 3. Ligi'ndeki Juventud Unida de Gualeguaychu - Defensores de Belgrano de Villa maçında sahaya giren köpek topun gol olmasını önledi.

Juventud Unida de Gualeguaychu ve Defensores de Belgrano de Villa arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 3-0 öndeyken bir gol atma şansı daha yakaladı. Defensores kalecisinin inanılmaz hatasında top kaleye giderken sahaya giren köpek golü önledi.

Kaleci hızla oyuna sokmak isterken topu rakibine çarptırdı ve kaleye giden top köpek tarafından inanılmaz bir ustalıkla saha dışına gönderildi. Bu pozisyon hem maçı anlatan spikerlerde hem de maçı izleyen taraftarlarda şok etkisi yarattı. (Skor)

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Anahtar Kelimeler:
Juventud Unida de Gualeguaychu Defensores de Belgrano de Villa

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