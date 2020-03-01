Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Tüm futbolcuların gözlem altına alındığı ifade edildi.
RT Sport'un haberine göre Juventus U23 Takımı'nda 3 futbolcuda koronavirüsü testleri pozistif çıktı.
İtalyan ekip idmanları durdururken futbolcuları gözlem altına aldı. Hastalığın A Takım'da herhangi bir futbolcuya bulaşıp bulaşmadığı bilinmiyor.
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