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Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

İTALYA HABERLERİ  | 01.03.2020 17:28 | Son Güncelleme

İtalya'nın dev kulübü Juventus koronavirüs şoku yaşanıyor. U23 takımında 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildiği ifade edildi.

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Tüm futbolcuların gözlem altına alındığı ifade edildi.

RT Sport'un haberine göre Juventus U23 Takımı'nda 3 futbolcuda koronavirüsü testleri pozistif çıktı.

İtalyan ekip idmanları durdururken futbolcuları gözlem altına aldı. Hastalığın A Takım'da herhangi bir futbolcuya bulaşıp bulaşmadığı bilinmiyor.


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İtalya koronavirüs juventus serie a rt sport

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