Juventus'ta Cristiano Ronaldo şoku

Yeni sezona, Aaron Ramsey, Gianluigi Buffon, Adrien Rabiot, Matthijs de Ligt, Merih Demiral, Danilo gibi transferle başlayan Juventus'a yıldız futbolcuları Cristiano Ronaldo'dan kötü haber geldi.
İtalyan ekibi, sol kalçasındaki ufak bir ağrıdan ötürü Cristiano Ronaldo'nun önümüzdeki günlerde takımla birlikte antrenmana çıkamayabileceğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yapılacak incelemelerin ardından Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı hakkında daha net bilgi verilebileceği aktarıldı. Serie A'nın son şampiyonu Juventus, ligin açılış haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Parma ile karşılaşacak.
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