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Juventus'ta Pirlo dönemi sona erdi

28.05.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'da sezonu 4. sırada tamamlayan Juventus, teknik direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Juventus'ta Pirlo dönemi sona erdi

İtalyan devi Juventus'ta geçtiğimiz yaz göreve gelen ve ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı. Torino ekibinden yapılan resmi açıklama ile 42 yaşındaki çalıştırıcıya teşekkür edilerek, gelecek kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.

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Juventus, Pirlo yönetiminde sezonu 4. sırada bitirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda Porto karşısında veda eden Juventus, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nı ise müzesine götürdü. Pirlo ile yollarını ayıran Juventus'ta göreve daha önce de takımda görev yapan Massimiliano Allegri'nin gelmesi bekleniyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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Anahtar Kelimeler:
İtalya Juventus
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