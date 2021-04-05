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Juventus'ta Pirlo gidiyor, Tudor geliyor

05.04.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus, çarşamba günü Napoli'ye yenilirse Pirlo'nun görevine son verilecek ve takım sezon sonuna kadar Igor Tudor'a emanet edilecek.

Juventus'ta Pirlo gidiyor, Tudor geliyor

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo'nun kaderi Çarşamba günü oynanacak olan Napoli maçında çizilecek.

Serie A'da kabus gibi bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi'ne de veda eden Juventus, Çarşamba günü Napoli'ye yenilirse Pirlo'nun görevine son verilecek ve takım sezon sonuna kadar Igor Tudor'a emanet edilecek.

ACİL EYLEM PLANI: ALLEGRI

56 puanla dördüncü sırada bulunan ve aynı puana sahip Napoli'yle çok kritik bir maça çıkacak olan Juventus, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Zirvenin 12 puan gerisinde olan Juventus'ta başkan Andrea Agnelli, eski teknik direktör Massimiliano Allegri ile biraraya geldi.

TuttoSport'a göre; Başkan Agnelli ve eski teknik direktör Allegri, cumartesi günü Forte dei Marmi'de bir araya geldi. Bu görüşmede ikili gelecek planları ve sezonun gidişatı hakkında görüştü.

Agnelli'nin, Napoli maçında yaşanacak bir mağlubiyet sonrası Andrea Pirlo'yu görevden alacağı ve Allegri'yi bu koltuğa oturtacağı kaydedildi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenen Juventus, ligde ise zirveden 12 puanda uzakta kaldı.

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Juventus
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