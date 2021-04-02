SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Juventus Teknik Direktörü Pirlo, Kovid-19 salgınına rağmen ev partisi yapan 3 oyuncusunu kadro dışı bıraktı

Juventus Teknik Direktörü Pirlo, Kovid-19 salgınına rağmen ev partisi yapan 3 oyuncusunu kadro dışı bıraktı

02.04.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un teknik direktörü Andrea Pirlo, ev partisi yapan Weston McKennie, Arthur, Paulo Dybala'nın Torino ile yarın yapacakları maçın kadrosuna almadığını söyledi.

Juventus Teknik Direktörü Pirlo, Kovid-19 salgınına rağmen ev partisi yapan 3 oyuncusunu kadro dışı bıraktı

Pirlo, Torino derbisinden önce düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart akşamı ev partisi yaparken polis baskınına uğrayarak, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden para cezası kesilen üç oyuncusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Futbol camiasındaki bireyler olarak hareketleriyle herkese örnek olmaları gerektiğini belirten Pirlo, oyuncularının yaptığının dünyanın içinden geçtiği salgın döneminde yanlış olduğunu, dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Teknik direktör Pirlo, ABD'li McKennie, Brezilyalı Arthur ve Arjantinli Paulo Dybala'yı Torino ile yapacakları derbi müsabakasında kadro dışı bıraktığını şöyle açıkladı:

"Geçen akşamki hadiseye karışan 3 oyuncu yarınki maçın kadrosuna alınmadı. Zamanla çalışmaya başlayacaklar ve ne olduğunu göreceğiz."

Diğer yandan, yarınki Torino derbisini kazanmak için sahaya çıkacaklarını dile getiren Pirlo, kendi kariyeri için ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben tek tek maçlara odaklanıyorum ve işimi iyi yapmayı düşünüyorum. Diğer taraftan, eğer 10 maçta kaybediyorsanız evinize dönmeniz normaldir. Ama benim amacım işimi iyi yapmak ve Juventus'ta çalışmaya devam etmek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Yıldız futbolcu ambulans uçakla döndüYıldız futbolcu ambulans uçakla döndü
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Juventus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Asıl kadro dışı kalması gereken sensin. Lig de şampiyonluktan uzaksın. ŞL de 10 kişi kalan Portoya hiç varlık bile gösteremediniz. Hep aynı taktik 4 -4 -2. dakika 80 de 3 oyuncu değişikliği biraz kendini aş.

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Konya'da Türk Yıldızları'na ait gösteri uçağı düştü! Pilottan acı haber

Konya'da Türk Yıldızları'na ait gösteri uçağı düştü! Pilottan acı haber

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

İşte Falcao'nun yeni takımı

İşte Falcao'nun yeni takımı

Cengiz'den istifa ve Terim sözleri

Cengiz'den istifa ve Terim sözleri

Galatasaraylı futbolcunun acı günü

Galatasaraylı futbolcunun acı günü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.