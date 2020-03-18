SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Juventuslu futbolcu Blaise Matuidi'den koronavirüs açıklaması!

Juventuslu futbolcu Blaise Matuidi'den koronavirüs açıklaması!

İTALYA HABERLERİ  | 18.03.2020 23:20 | Son Güncelleme

Milli oyuncu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Juventus'ta Daniele Rugani'nin ardından koronavirüs testi pozitif çıkan ikinci oyuncu olan Blaise Matuidi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Juventuslu futbolcu Blaise Matuidi'den koronavirüs açıklaması!

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Fransız orta saha Blaise Matuidi, koronavirüs testinin pozitif çıkmasından kısa bir süre sonra sosyal medyasından açıklamalarda bulundu.

Moralinin yerinde olduğunu söyleyen Matuidi sosyal medya hesabından, "Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde, moralim çok iyi. Ben olumluyum, bu testten kolektif olarak daha güçlü çıkacağız. Destek mesajlarınız için teşekkür ederiz. Birlikte kalalım" açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları
Juventus’ta ikinci koronavirüs vakasıJuventus’ta ikinci koronavirüs vakası
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
blaise matuidi juventus koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki kritik koronavirüs toplantısı sona erdi! Erdoğan ulusa seslendi

Ankara'daki kritik koronavirüs toplantısı sona erdi! Erdoğan ulusa seslendi

Bakan Koca duyurdu: Koronavirüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti

Bakan Koca duyurdu: Koronavirüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti

Falcao'dan tepki! Sosyal medyada gündem oldu

Falcao'dan tepki! Sosyal medyada gündem oldu

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Lig maçlarına erteleme talebi

Lig maçlarına erteleme talebi

Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı! Süper Lig ertelenecek mi?

Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı! Süper Lig ertelenecek mi?

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Juventuslu futbolcu Blaise Matuidi'den koronavirüs açıklaması!

Yıldız futbolcu Blaise Matuidi'den koronavirüs açıklaması!

Rugani'den sonra şimdi de sevgilisi koronavirüs kaptı!

Yıldız futbolcudan sonra sevgilisi de koronavriüs kaptı

Zlatan Ibrahimovic, koronavirüse meydan okudu!

Zlatan Ibrahimovic koronavirüsten korkmadığını açıkladı!

Juventus’ta ikinci koronavirüs vakası: Blaise Matuidi’nin testi pozitif çıktı

Juventus’ta ikinci koronavirüs vakası

Cristiano Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.