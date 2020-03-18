Juventuslu futbolcu Blaise Matuidi'den koronavirüs açıklaması!

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Fransız orta saha Blaise Matuidi, koronavirüs testinin pozitif çıkmasından kısa bir süre sonra sosyal medyasından açıklamalarda bulundu.

Moralinin yerinde olduğunu söyleyen Matuidi sosyal medya hesabından, "Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde, moralim çok iyi. Ben olumluyum, bu testten kolektif olarak daha güçlü çıkacağız. Destek mesajlarınız için teşekkür ederiz. Birlikte kalalım" açıklamasını yaptı.

